Véget ér a Zetor csehországi gyártása, mivel a gyártósorokat Ázsiába költöztetik – adta hírül nemrég a Reuters. A vállalat mindezt a magas gyártási költségekkel magyarázta.

A lépés ugyanakkor nem jelenti a márkanév végét. Az európai piacot a jövőben egy indiai gyárból fogják ellátni, ahol az utóbbi években a legtöbb Zetor készült. Emellett folyamatban van kínai partnerek felkutatása egy esetleges kínai üzem megnyitásáról.

A jelenlegi körülmények között nincs értelme kis- és közepes méretű traktorokat gyártani Európában” – mondta a csehországi gyártás leállításával kapcsolatban Robert Harman, a Zetor operatív igazgatója.

Hozzátette: véleménye szerint az Európai Unió versenyhátrányban van az Egyesült Államokhoz, valamint Kínához képest, mivel az energiaárak az EU-ban jóval magasabbak. Kínában és Indiában az alapanyagok 30-35 százalékkal olcsóbbak és mivel számos beszállító Európából Ázsiába költözött, ezért kedvezőbben alakulnak az importköltségek.

A vállalat első embere szerint a csehországi gyártás leállítása és a gyártósorok elköltöztetése nem fogja befolyásolni az idei gyártási tervet. A Zetor tavaly 1500 darab traktort értékesített. Az indiai és egy esetleges kínai gyártásra való átállás következtében 33 munkahely szűnhet meg Csehországban, de a szerviz, a logisztika, az értékesítés, a marketing, valamint más adminisztrációs tevékenységek továbbra is a vállalat cseh székhelyén maradnak.

Zetor a magyar mezőgazdaságban A Zetort 1946-ban alapították az egykori Csehszlovákiában. A rendszerváltás előtti magyar vidéken a Zetor UR1 széria volt az a biztos pont, ami nélkül nem indult nap a határban. A 3511, 4712, 5511, 5611, 5711, 6911 és 7011 típusok az egyszerű technika miatt igazi igáslovaknak számítottak. A nagyobb gazdaságokban már ott dübörgött az UR2-es Crystal-széria is – a 8011, 8045 és a legendás 12045 –, amelyek erejükkel és masszív felépítésükkel a nehéz talajmunkák legyűrhetetlen traktorai voltak. A Zetororok a KGST országok mezőgazdaságának meghatározó gépeivé váltak. Olcsón fenntartható, könnyen szerelhető konstrukciókra épültek, amelyekből szinte minden faluban dolgozott legalább egy, és sok helyen ma is ugyanazzal a fáradhatatlan buzgalommal húzzák a sorokat a termőföldeken.

A brünni gyártó 2024-ben még cáfolta, hogy Indiába helyezné át a gyártást. Sőt, hivatalos közleményben hangsúlyozta, hogy Indiában csak afrikai, észak-amerikai, illetve ázsiai piacoknak megfelelő traktorok gyártásával foglalkoznak.