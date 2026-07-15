Az ID. Polo és az ID. Polo GTI után itt a Volkswagen új generációs, tisztán elektromos kisautó-családjának harmadik tagja, az ID. Cross. Néány hónapja egy titkos eseményen már láthattuk, megtapogathattuk, beleülhettünk, elmondjuk milyen.

Az ID. Polónál 1 centiméterrel hosszabb, és több mint 5 centiméterrel magasabb (de valamivel keskenyebb) autó tengelytávja egyetlen milliméterrel tér el a kiindulási alapot adó modellétől. A magasságnövekedés nyomán ugyanakkor a csomagtartó már alaphelyzetében is tágasabb (+34 liter), a hátsó üléseket elfektetve 102 literre nő az előnye, plusz a magasabb motorházfedél jóvoltából elöl is kapunk egy 25 literes tárolórekeszt (frunk.)

24 fotó

ID. Cross ID. Polo ID. Polo GTI T-Cross T-Roc Hosszúság mm 4153 4053 4096 4108 4373 Szélesség mm 1794 1816 1816 1760 1828 Magasság mm 1581 1530 1513 1583 1573 Tengelytáv mm 2601 2600 2599 2551 2629 Csomagtartó liter 475 / 1345 + 25 441 / 1243 441 / 1240 385 / 1281 475 / 1534 Max. vontatható tömeg kg 1200 1200 1200 1200 2000 Min. Menetkész tömeg kg 1539 1586 1540 1175 1465 Közegellenállási együttható Cw n.a. 0,264 n.a. n.a. 0,29

Hajtástechnológiáját tekintve az ID. Cross megegyezik az ID. Polóval. Akkumulátorból kétfélét (37 vagy 52 kWh nettó kapacitás) kapunk, villanymotorból pedig három teljesítményszint (85, 99 és 155 kW, azaz 116, 135 és 211 LE) áll rendelkezésre – ezek bevezetése nem egy időben történik, aki már ma megrendelné az autót, az csak a legnagyobb motorral és a nagyobbik akkumulátorral teheti ezt. Mindig az első kerék hajtott.

Személyes találkozás a VW ID. Cross-szal Rácz Tamás kollégánk annak idején részt vett az ID. Cross premier előtti műhelyfoglalkozásán. Akkor fővesztés terhe mellett titokban kellett tartania, amit ott látott, most viszont megoszthatjuk veled a benyomásait. “Volt már egy (kicsit) hasonló autó a Volkswagen közelmúltbeli történetében, amikor egy olyan modellváltozat is létrejött egy kocsiból, amelyiken ugyan az arányok kicsúsztak a harmonikus, esztétikus tartományból, de praktikumban bőven kárpótolta a változásért a vevőket a gyártó. Ez volt a VW Golf Plus. Az ID.Cross az új, elektromos ID.Polo plussza. Jóval magasabb és zömökebb, mint a kecses kis alapmodell, de pont annyival tágasabb és életrevalóbb, hogy akkor is elkezdjük érdeklődéssel nézegetni, ha eredetileg egy-két kategóriával nagyobb kocsiban gondolkodtunk volna. 17 fotó Az autó hangulata a klasszikus modelleket idézi, persze nemcsak a digitális kijelzőre választható az 1-es Golf-ra hajazó analóg óra rajzolatról van szó, de az ablakemelők, tükörállítás, szellőzés funkcióinak valódi gombjairól. Ezek jól megférnek az érintőképernyő mögé rejtett funkciókkal. A hátsó utasok, nemcsak az első ülések zsebeinek és az USB-csatlakozóknak örülhetnek, de az ekkora méretű autókban cseppet sem jellemező szellőzőknek is. A 12 irányban elektromosan állítható első ülések pneumatikus masszázsfunkciót kínálnak három különböző programmal (ami ebben a méretosztályban igazi luxus), a vezetőülés memóriafunkcióval is rendelkezik. Az ID.Cross egy remekül pakolható, hosszú utakra is alkalmas belméretű, jó minőségérzetet mutató, remek hangzású hifivel készülő elektromos kis crossover. A Polo agresszív árazása után remélhetőleg az ID.Cross is olyan villanyautó lesz, ami valós európai alternatívát kínál majd egy újabb szegmensben a kínai dömpingáradatban.”

Az akkumulátorok váltóáramról 11 kW-tal, egyenáramról 90, illetve 105 kW-tal tölthetők, a 10-80%-os ciklus a kisebbik akkumulátor esetén 23, a nagyobbiknál 24 percet vesz igénybe. A WLTP norma szerinti hatótávolság a legkedvezőbb párosítás esetén 427 kilométer, a többi kombóhoz egyelőre nem adtak meg adatot.

A vezetői környezet az ID. Polo arányosan (és minimálisan) módosított változata. A digitális műszeregység 10,25 colos, a központi érintőképernyő 12,9 colos.

Az ID. Cross az MEB+ platform adottságait kiaknázva előremutató vezetőtámogató funkciókat kapott, beleértve a hálózatba kapcsolt, félig önvezető szolgáltatást, amely nem csak észleli a piros lámpát, de meg is állítja az autót, akárcsak az ID. Polo esetén.

A magasabb karosszériához módosított futómű-hangolás dukál, a legerősebb motorhoz adaptív lengéscsillapítás is kérhető. A 475 literes csomagtér nemcsak a T-Crossnál tágasabb 20 literrel, hanem a titka a variálható padló alatti rekeszben rejlik – a gyáriak szerint ide akár két rekesz ital is kényelmesen befér.

Opciós a 425W-os Harman Kardon hifi, a masszázsfunkciós első sori ülések, a memóriás vezetőülés, a panoráma napfénytető. Alapáras viszont a V2L funkció, amivel külső fogyasztókat tudunk tölteni vagy működtetni az autó akkumulátoráról, a legnagyobb kimenő teljesítmény 3,6 kW.

Elérhető az az egypedálos vezetés lehetősége. A gázpedál felengedésével az autó olyan intenzív rekuperációba (motorfékbe) kezd, hogy szinte teljesen megállítható a fékpedál érintése nélkül is. Ugyanakkor az autó képes teljesen önállóan beparkolni, sőt, akár okostelefonról, kívülről is vezérelhetjük a manővert.