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Amikor a Lamborghini 2017-ben bemutatta az Urust, a világ először megdöbbent, aztán kinyíltak a pénzcsapok, és az olasz manufaktúra több mint megduplázta eladásait. Az ügyfeleknek bejött a nagy hasmagasságú sportautó koncepciója, ezért a cég merész lépésre szánta el magát. Az anyavállalatnál, az Audinál már bevált módszerrel, az allroad modellváltozatok mintájára megépítette a Huracán Sterratót.

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Az olasz sterrato szó jelentése földút, és pontosan erről szólt a 2023-tól gyártott modellváltozat: módosított felfüggesztés, új abroncsok, átprogramozott menetdinamikai vezérlés és karosszériavédő elemek tették a burkolatlan útszakaszok urává a 610 lóerős, 260 km/óra végsebességű, álló helyzetből 100 km/órára 3,4 mp alatt gyorsuló öszvért.

Az Urusból időközben készült egy hasonlóan elvadított, raliüzemmódot is kínáló Performante verzió, a Huracánnak viszont vége, és vele az (egyébként eleve limitált példányszámra tervezett) Sterrato verzió is nyugalomba vonult.

A koncepció azonban úgy tűnik, nem távozott a modellel: Federico Foschini, a márka marketing és értékesítési vezetője egy interjúban arról beszélt, hogy a Huracán Sterrato pont azért volt sikeres, mert váratlanul érte az embereket.

Ebből logikusan következne, hogy már fejlesztés alatt áll az utód, ennyire azonban nem áll jól a dolog – vagy ha mégis, a szakember egy szóval sem említette. Arról viszont beszélt, hogy a Sterrato koncepciója továbbra is nagyon vonzó, ezért semmiképpen nem engednék el az ötletet.

„Mérlegelésre méltó lehetőség, az bizonyos. Nem tudunk mindennel egyszerre foglalkozni, de ha valami egyszer sikeresnek bizonyult, azt nem engedjük ki a látóterünkből.” – mondta Foschini.