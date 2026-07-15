A cikkünk illusztrációjaként használt képek egy részét mesterséges intelligencia segítségével hoztuk létre.

Amikor a Lamborghini 2017-ben bemutatta az Urust, a világ először megdöbbent, aztán kinyíltak a pénzcsapok, és az olasz manufaktúra több mint megduplázta eladásait. Az ügyfeleknek bejött a nagy hasmagasságú sportautó koncepciója, ezért a cég merész lépésre szánta el magát. Az anyavállalatnál, az Audinál már bevált módszerrel, az allroad modellváltozatok mintájára megépítette a Huracán Sterratót.

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Az olasz sterrato szó jelentése földút, és pontosan erről szólt a 2023-tól gyártott modellváltozat: módosított felfüggesztés, új abroncsok, átprogramozott menetdinamikai vezérlés és karosszériavédő elemek tették a burkolatlan útszakaszok urává a 610 lóerős, 260 km/óra végsebességű, álló helyzetből 100 km/órára 3,4 mp alatt gyorsuló öszvért.

Az Urusból időközben készült egy hasonlóan elvadított, raliüzemmódot is kínáló Performante verzió, a Huracánnak viszont vége, és vele az (egyébként eleve limitált példányszámra tervezett) Sterrato verzió is nyugalomba vonult.

Újabb földút-barát sportautók jöhetnek a Lamborghinitől 6

Lamborghini Revuelto Sterrato (nem létező modellváltozat, AI illusztráció)

A koncepció azonban úgy tűnik, nem távozott a modellel: Federico Foschini, a márka marketing és értékesítési vezetője egy interjúban arról beszélt, hogy a Huracán Sterrato pont azért volt sikeres, mert váratlanul érte az embereket.

Ebből logikusan következne, hogy már fejlesztés alatt áll az utód, ennyire azonban nem áll jól a dolog – vagy ha mégis, a szakember egy szóval sem említette. Arról viszont beszélt, hogy a Sterrato koncepciója továbbra is nagyon vonzó, ezért semmiképpen nem engednék el az ötletet.

Újabb földút-barát sportautók jöhetnek a Lamborghinitől 7

Lamborghini Temerario Sterrato (nem létező modellváltozat, AI illusztráció)

„Mérlegelésre méltó lehetőség, az bizonyos. Nem tudunk mindennel egyszerre foglalkozni, de ha valami egyszer sikeresnek bizonyult, azt nem engedjük ki a látóterünkből.” – mondta Foschini.

Újabb földút-barát sportautók jöhetnek a Lamborghinitől 8
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