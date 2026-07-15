Július 12-én este több állampolgári bejelentés érkezett arról, hogy egy kelet-magyarországi kistelepülésen egy középkorú férfi vasvillával, majd ásóval autókat rongált meg, és a járókelőket fenyegette.

A helyszínre érkező rendőrök több alkalommal felszólították a férfit, hogy tegye le az ásót, aki azonban ennek nem tett eleget, és az ásót két kézzel maga előtt tartva, majd azt ütésre emelve elindult a rendőrök irányába.

A rendőrök elektromos sokkolót használtak a támadóval szemben, ettől a férfi elesett, az ásót a földre ejtette, ezt követően azonban hirtelen feltérdelt, és az ásót ismételten ütésre emelte. A férfi ellenállását végül három rendőrnek sikerült csak letörnie, akik a férfivel szemben testi kényszert alkalmaztak, az ásót kivették a kezéből, majd megbilincselték. A férfi eközben megharapta az egyik intézkedő rendőr alkarját, nyolc napon belül gyógyuló sérülést okozva.

A megsérült rendőr könnyű testi sértés vétsége miatt kérte az elkövető felelősségre vonását. A Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség a férfit felfegyverkezve elkövetett hivatalos személy elleni erőszak és könnyű testi sértés miatt gyanúsítottként hallgatta ki, majd őrizetbe vette.

Az autók megrongálása ügyében a rendőrség garázdaság miatt folytat nyomozást a férfi ellen.