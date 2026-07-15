A felvétel július 11–12-én több Instagram-fiókban is megjelent, majd gyorsan terjedni kezdett, érthető okokból. Bár rövid a videó, de az üzenet erős. Az Audi tulajdonos meg akarta mutatni mit tud a német technika, ha keresztbe “elrúgják neki”. Csakhogy itt túl jó volt az abroncsok és az aszfalt kapcsolata, és túl sok erő keletkezett valahol a hajtásláncban, aminek fájdalmas csörgés lett a vége.

A videóból nem lehet teljes bizonyossággal megmondani, hogy maga a hátsó differenciálmű, egy féltengely, a kardán vagy más hajtáselem tört-e el. A csattanás és az Audi azonnali megállása mindenesetre komoly hajtáslánchibára utal.

A karosszéria alapján az autó a második generációs Audi A7/RS7 Sportback családba tartozhat. Ha az RS7-ről van szó, akkor a négyliteres, két turbófeltöltős V8-asa 600 lóerőt és 800 Nm-t teljesít, a Performance kivitel pedig már 630 lóerőt és 850 Nm-t termel.

A quattro rendszer alaphelyzetben 40:60 arányban osztja el a nyomatékot az első és a hátsó tengely között, szükség esetén pedig akár 85 százalék is hátra kerülhet. Ha valamelyik alkatrész már kopott, sérült vagy a tuning miatt tartósan túlterhelt, könnyen okozhatta ezt a csúnya felsülést.