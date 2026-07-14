Régi használtautó-keresős beidegződés, hogy az ember a minél kevesebbet futott járműveket keresi, hiszen azok kevesebbet koptak, jobb állapotban lehetnek. Nem véletlenül alakult ki az óratekergetés gyakorlata sem, hiszen ez instant értéknövelőként működött.

Vannak azonban autók, melyek nem szorulnak rá ilyen trükkökre. Nyugodtan ide sorolható a Mercedes-Benz W123 is, melyet 1976-tól egy évtizeden át gyártottak. Eredetileg a 114-es leváltására szánták, annak több mechanikai megoldását is megtartva. A típus végül a Mercedes-Benz történetének legsikeresebb, legnagyobb darabszámban eladott modellje lett, összesen 2,7 millió talált gazdára, kombi kivitel is készült belőle.

Egy W123-as jelenleg Magyarországon is a legtöbb kilométerrel eladásra kínált autója, legalábbis a legnagyobb online használtautó-piactéren. A hirdetés szerint az autó már több mint 1 millió 13 ezer kilométert futott 1977 decembere óta, a hat számjegyű kilométeróra egyszer már át is fordult a műszerfalon.

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Mint tulajdonosa írja, tökéletesen működik az autó, jelenleg is napi használatban van. Dízelmotorja – melyet 130 ezer kilométerrel ezelőtt teljesen felújítottak – nem egy erőgép, a korai 200 D kétliteres, négyhengeres erőforrása 55 lóerő és 113 Nm leadására volt képes. Álló helyzetből 31 másodpercre volt szüksége a friss, fitt W123-nak ezzel a motorral ahhoz, hogy elérje a bűvös 100 km/órás tempót, a végsebessége pedig 130 km/óra volt.

A kérdés már csak az, hogy megvennéd-e ezt az autót kétmillió forintért?