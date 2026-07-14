Bordeaux közelében, Franciaországban egy gyanútlan autótulajdonos arra ébredt, hogy szinte vadonatúj autójának utasterét egy zárt parkolóházban, az éjszaka leple alatt szó szerint kibelezték: az összes ülésnek nyoma veszett.

A Bordeaux környéki hölgy joggal hihette, hogy szinte új autója teljes biztonságban van a lakópark privát parkolójában, de tévedett. A tolvajoknak nem kellett az egész autó, csak bizonyos alkatrészek, és most nem a sokat emlegetett katalizátorra gondolunk.

Az elkövetők az éjszaka sötétjében teljesen lecsupaszították a városi kisautó utasterét, szakszerűtlenül kitépve a helyükről a kábeleket és az elektromos rendszereket. A tulajdonost reggel döbbenetes látvány fogadta. A javítási költségek gyakorlatilag egy új autó árával vetekednek. – írja a Sud-Ouest napilap.

Az ülésekre mennek rá

A tolvajok minden ülést magukkal vittek, és letépték a burkolatokat, csatlakozókat. „Még várom a kárszakértői jelentést, de a karosszérialakatos szerint a javítás valahol 20 000 euró (közel 8 millió forint) körül fog megállni” – nyilatkozta a tulajdonos.

Az elkövetők a mélygarázs egyik legfélreesőbb, legkevésbé belátható beállóját pécézték ki maguknak. „Éjszaka jutottak be, fizikai behatolás nyoma nélkül. Vagy beengedte őket valaki, vagy egy klónozott garázsnyitó kártyát használtak” – találgat a pórul járt tulajdonos, próbálva megérteni, miért épp az ő kocsiját szúrták ki. A bejutáshoz a kütyük nélküli, klasszikus tolvajtempót alkalmazták: betörték a hátsó ablakot, ezen keresztül belülről kinyitották az ajtót, majd rutinosan kiszerelték az üléseket.

Francia adatok szerint egyre nő az ilyen jellegű lopások száma. A jelenség mögött pedig egy feketepiac által táplált átalakítási hullám áll: kishaszonjárművekből építenek családi egyterűt a sötét kapcsolatokkal rendelkező műhelyek. A kereslet nagy, a lopott áru gyorsan elkel, egy üléssor 300 és 600 euró (kb. 120-240 ezer forint) között cserél gazdát.

Ezért is vannak veszélyben az széles körben elterjedt slágermodellek, mint a Peugeot 208, a Citroën C3 vagy a Renault Clio. A tulajdonosoknak viszont rémálom a széttépett utastér, aminek javítása gyári alkatrészekkel az egekbe szökhet.

A specifikus alkatrészek lopása nem új jelenség, sokszor csak a drága fényszórókat, érzékelőket vágják, tépik ki a prémium modellekből: