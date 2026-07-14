A bajai rendőrök július 10-én kora este felfigyeltek egy sofőrre, aki több szabályt is megszegett: nem állt meg a stoptáblánál, nem használta a biztonsági övét, majd a gyalogosoknak sem adott elsőbbséget.

A rendőrök igazoltatni akarták az autó vezetőjét, aki azonban a megkülönböztető fény- és hangjelzésre nem állt meg, hanem menekülni kezdett, ezért a járőrök követni kezdték. A férfi a város utcáin haladva újabb és újabb szabályokat szegett meg, veszélyeztette a gyalogosokat és a közlekedés többi résztvevőjét is.

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A menekülés végül balesettel ért véget: a Bajcsy-Zsilinszky utcában elvesztette uralmát az autó felett, átcsúszott a szemközti forgalmi sávba, ahol félfrontálisan összeütközött a vele szemben közlekedő, megkülönböztető fény- és hangjelzést használó motoros rendőrrel.

Az elkövető a baleset után gyalog próbált elmenekülni, de a rendőrök elfogták. Az intézkedés során kiderült, hogy eltiltás hatálya alatt vezetett, feltételezhetően bódult állapotban.

A sofőrt őrizetbe vették, mivel több más bűncselekmény is van a rovásán.

A megsérült rendőr már lábadozik, a motoros védőfelszerelésnek köszönhetően sérülései nem súlyosak.