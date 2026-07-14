Nem várt meglepetés ért 1265 BYD-tulajdonost Ausztráliában. A friss autótulajdonosok egytől egyig úgy tudták, hogy 2026-os BYD-t vásároltak, ám kiderült, hogy járművük valójában 2025-ös gyártású. Szokatlan hiba ez, egyfelől azért, mert ilyen baki tényleg nem igazán szokott előfordulni. Másfelől azért is érdekes, mert tulajdonképpen ez nincs kihatással autójuk működésére.

A felháborodás azért így sem maradt el. Sokan kifogással éltek, hogy ez azért nem tisztességes, mert az az egy év is pénzben mérhető, ha egy nap használt autóként el szeretnék adni járművüket, a hirdetésben mégiscsak jobban mutat a 2026 a 2025-nél. A BYD hamar lépett is, és mindenkinek felajánlott egy 1100 ausztrál dolláros (240 ezer forintos) kárpótlást.

Ezzel azonban megint csak nem volt mindenki elégedett. Az érintett Atto 3, Sealion SUV és Shark pick-upokat vevők végül kiharcoltak még két kárpótlási lehetőséget:

ingyenes váltás egy valódi 2026-ban készült autóra

vagy az autó vételárának teljes visszafizetése.

A hiba egyébként a kínai gyártó szerint arra vezethető vissza, hogy bizonyos rendszerekben azért szerepelt 2026-os dátum a 2025-ben elkészült autók mellett, mert a tavaly legyártott kocsi már csak idén hagyta el a gyárat.

A BYD legnagyobb gyárában pár hónapja a Vezess is járt: