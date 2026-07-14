Vannak trükkök, melyek hiába régiek, újra és újra elő lehet adni. Tudják ezt a bűnözők is, akik ezt nem is restek kihasználni. Ilyen például az, amikor egy autóvásárlásnak induló szituáció autólopássá alakul.

Múlt szombaton Bécsben is történt egy ilyen eset, számolt be erről a Heute. Az osztrák fővárosban egy 23 éves férfi kínálta eladásra Volkswagen Golf GTI-jét, és akadt is rá vevő egy 17 éves srác képében. A jelentkező el is ment egy próbakörre a tulajjal közösen, majd egy parkolásnál megkérte a gazdát, segítsen már neki navigálni a kocsi lerakásánál.

Amikor a tulaj kipattant a kocsiból, a 17 éves sofőrnek több sem kellett, nyomott egy kövér gázt, és elhajtott. Nem ment messzire, a jármű gazdája megtalálta a kocsit, közben pedig értesítette a hatóságokat is. A 21 éves egyszer csak szembekerült az autójával és az abban ülővel, és intett neki, hogy álljon meg. A lépés nem volt sikeres, a 17 éves srác ugyanis nem állt meg, hanem elütötte a tulajt. Utóbbi súlyos sérüléseket szerzett.

Az ámokfutást végül leállították a rendőrök. A 17 éves tolvajt, akinek még jogsija sem volt, letartóztatták.

Nemrég Magyarországon is történt egy próbakörből eredő autólopás, érdemes résen lenni: