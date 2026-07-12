Első ránézésre azt hiheti az ember, hogy már ezen az autón sincsenek rendes mechanikus kilincsek, de a látszat csal, és ennek örülünk. Annak is, hogy van be- és kiszállássegítő funkció. Csak az elektromosan mozgatható, állítható comb-, derék- és oldaltámaszos, fűthető és szellőztethető vezetőülés csúszik hátra, majd övkattanás után előre, az elmentett pozícióba, a kormányoszlop így nem mozog, a kézi erővel állítható.

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Nehéz eltekinteni a borostyánszínű Merino bőrkárpittól, melyből az ülések mellett még az ajtókra is került. Biztosan tetszene az alcantarás huzat is, de valószínűleg a környezetbarátabb Econeer szövetborításnál sem húznánk a szánkat – most is láthatjuk a műszerfalon és az ajtókon, hogy szép, szemrevaló munkát lehet végezni ilyen anyagokkal is.

Az viszont már inkább zavaró, hogy milyen sok műanyag maradt fedetlen. Az ajtók alsó részei ugyan nincsenek mindig szem előtt, mégis igen nagy az olcsóbb hatású plasztik kiterjedése. Fájó még, hogy ez az ajtózsebek belsejében sincs másképp, nincs puha borítás belül, ami az apróságok zörejeit elnyelje.

Tartogatnak azért egy különleges megoldást az első ajtók: a kilincsek – melyeket egészen a zsanérokig előretoltak – mellett egy érintőpanel található, ezekről vezérelhető a műszerfal szélső légbeömlőin át érkező fuvallat erőssége. A háromzónás klíma működését a központi kijelzőn lehet beállítani.

Ez a pixelhalmaz 14,9 col átmérőjű, és vizuálisan egy egységet alkot a 12,9 colos digitális műszeregységgel. A két képernyőt ívesen kötötték össze, a BMW-k esetében megszokott vaskos M-es sportkormány mögött. A sofőr közvetlen környezetét head-up display egészítheti még ki, ez színesen vetíti az információkat a szélvédőre.

Kevés autóban mutat olyan jól a hangulatvilágítás, mint az X3-ban, az állítható színű betétek itt tényleg képesek egyik pillanatról a másikra új környezetet teremteni. Igaz ez a középkonzolra is, melyből egész nagy szeletet kihasít a vezeték nélküli töltő és a pohártartó párosa. Mögötte az egy tenyérnyi területre a kelleténél több funkciógomb került, amivel egészen addig nem is lenne probléma, amíg ezek valóban gombok lennének. A közös panellel takart területek nyomkodása nem mindig kiszámítható, sokkal szívesebben tapogattuk menet közben a szép képű, gyors főkijelzőt, még ha ez nem is optimális, ha a biztonságot tartjuk szem előtt.

Kijelző a hátsó sorba is jut, igaz, ezen csak a klímával lehet játszani. Került ide ülésfűtés, két USB-csatlakozó és a panorámatető vége is elér az itt ülők fejéig. A fejtér emiatt némi csorbát szenved, de 178 centis testmagasságnál még van 4 ujjnyi mozgástér. El lehet tehát férni kényelmesen a második sorban, nagyobbra nőtt sofőrök mögött is.

A beltéri cucctárolók nem túl nagyok, a kesztyűtartó nevéhez méltó méretű. A könyöklő alatti részben vannak még lehetőségek, és épp az ajtózseb az, ami tagoltságával és méretével kiemelkedik mind közül – tényleg kár azért, hogy nincs kibélelve.

570 literes a csomagtér, de 1700-ig bővíthető ülésdöntögetéssel. Hosszú tárgyak szállításához elég csak a középső háttámlát leborítani, négyszemélyes autóként így is használható marad az X3. Praktikus megoldás az is, hogy a rolós kalaptartó kivehető a helyéről, és a rúd pont elfér a csomagtérpadló alatti, erre kialakított helyen. Ha a raktér végképp nem elég, gombnyomásra előugrik a vonóhorog. A vonófej 100 kilóval terhelhető, a család minden bringáját elbírja, de adott esetben a lakókocsit is, hisz akár 2,5 tonnát is húzhat maga után ez a BMW.