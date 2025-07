Az új Audi Q5 TDI csendes, kényelmes, de pontosan irányítható autó. Az erő, nyomaték elég a nagy, nehéz test dinamikus mozgatásához, a 226 km/h végsebesség és a 7,4 másodperces 0–100 egy ekkora kocsiban, kétliteres motortól remek érték. Az ütközési pontok között kettőt forduló kormánnyal, a precíz futóművel méretét meghazudtolóan könnyedén mozog. Az összkerékhajtás szűk kanyarokból kigyorsítva vagy laza talajon hajtva is mindig ügyesen az útra teszi az erőt, nem engedi elkaparni valamelyik kereket, nem kell a rendszernek az ESP-vel elvenni a teljesítményt, ha valahol túl sok a nyomaték.

A nagy tömeg csak lassuláskor mutatkozik meg; földúton vagy vizes úttesten erősen fékezve azonnal érezzük, milyen sok is az a két tonna. A villámgyors robotváltót kézzel is lehet kapcsolgatni, ami játéknak, élménynek jó, bár értelme a kiválóan programozott S-tronic automatika mellett nyilván semmi. Nyugodtan rábízhatjuk a gépre, és az hibátlanul megoldja az adott szituációkat.

A Balaton-felvidék kanyargós útjain öröm volt az autózás a Q5-tel. Persze egy ilyen autónál ez az öröm nagyjából akkor kezdődik, amikor átlépjük a megengedett sebességet, amire azonnal érkezik is a hangulatgyilkos csipogás: túl gyorsan mész! Ez ilyen; minden ilyen kocsit arra is felvérteztek, hogy tempósan menjen vele az ember, csak hát a mai szürreális, 40-es és 60-as táblákkal teleszórt európai utakon már nagyon szembeszökő az ellentmondás, miszerint a tömör, precíz német technika pont akkor kezdené felszabadultan megmutatni a képességeit, amikor az már tilos. Még a dízellel is szenvedés betartani a KRESZ-t – az SQ5 maga lehet a zsákban futás a 2025-ös európai közúthálózaton, ideértve a Balaton-felvidéket is.

Azért van minek örülni ebben az autóban lassú gurulásoknál is. Már a füredi mélygarázsból kiparkolva kiderült, hogy a minimális villamosítással is lehet tisztán elektromosan, csendben, szagtalanul mocorogni egy kicsit, ha kell. A finom elektromos manőverezgetést érdemes is kihasználni, amíg tart az 1,7 kWh-s pufferakku energiájából, mert ha beindul a dízel, a duplakuplungos váltóval a tolatgatások, a finom megmozdulások idegessé, ugrálóssá válnak. Erre pedig csak egy megoldás van: nem dízelt kell venni, hanem konnektoros hibridet. Vagy elektromos Q6-ot. Az sosem ugrál, amikor próbálunk szorosan rátolatni egy falra, bokorra, korlátra.

A dízelhez való ragaszkodás másik hátulütője erőteljes gázadáskor jelentkezik. Az emisszió kordában tartása érdekében ilyenkor hosszas számolgatásba kezd a motorvezérlés, hogy mennyi gázolajat spriccelhet a hengerbe. A kis elektromos motor ilyen helyzetben már kevés a késleltetett, óvatoskodó nekilódulás áthidalásához. A megoldás ugyanaz, mint a lassú manőverezésnél: plug-in hibridet kell venni. Ott az elektromos hajtás rögtön reagál, a gyorsulás azonnali, közben a benzinmotornak van ideje felépíteni a belső égésű lóerőket.

A sok képernyő szerencsére elég alacsonyan van ahhoz, hogy ne zavarja az útra figyelést, ne vegye el a vezetés lényegi élményét. A képük szép, el lehet játszani velük, ha áll a forgalom, vagy ha a családra várunk valahol. A HMI kezelését tanulni kell; az ikonlistás alapnézet érthető, a mélyebb szinteken sajátságos (bár VW-konszerneseknek nem új) a rendszer logikája.

Az audiórendszer szépen szól, az akusztikai élmény remek, ellenben a hangvezérlés használhatatlan. „Hey, Audi” – mondtam neki. „Idd vagyog” – felelte erre gépi magyarsággal, és soha többé nem értett meg semmit, amit kértem tőle. „Húzd le az ablakot !” „Tessék?” „Kapcsold be a rádiót!” „Tessék?” „Kérlek, keresd meg a beállításaimat a hangvezérlés súgólapján” – mondta végül a robotasszony, majd kikapcsolt, és akkor beszéltünk egymással utoljára.

A klímakonzol rögzített helyen, de virtuális formában, az érintőképernyőn lakik. Szerencsére ez pont az ilyen drága, finom kocsikban nem olyan nagy baj. A dízel Audiban is kiváló a klímakomfort: huzatmentesen, csendesen hűvös az utastér 30 fokban is, piros lámpánál megállva pedig hiába szundít el a dízel, az elektromos motor tovább működteti a klímakompresszort. Így igazából szinte soha nem kell hozzányúlni a szabályozás „gombjaihoz”.

Ha mégis, egy kicsit megkönnyíti a tapogatózást a szép, recés aluborítású polc, amire fel lehet támasztani a kézfejet a virtuális gombok keresése, piszkálása közben. De azért egy klasszikus, kellemes tapintású, elegáns racsnizással forgó, krómtárcsás fizikai klímakonzolnak jobban örülnék egy Audiban.

A bajuszkapcsolóknál az Audi ebben a modellben nem innovált, megtartotta a jól bevált mechanikus kezelést. Sőt: a tempomat is a klasszikus karos kezeléssel működik, ami jó, könnyen kezelhető, intuitív – felesleges lenne hozzányúlni.