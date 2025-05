Meglepő, de kissé nehézkesen csukódnak a zsebünkben a kulccsal gombnyomás nélkül nyíló ajtók. Érezhetően súlyos darabok, amelyeket kissé be kell csapni a pontos záráshoz.

Ami mindenkinek azonnal feltűnt, hogy a váltókar helyén van egy lavór, amely kissé furcsa első látásra. Bal oldalán találjuk a vezeték nélküli töltő felületét, míg a hátsó részén vannak a pohártartók. Furán mélyek, pl. a benzinkúton vásárolt cappucinós poharak annyira belesüllyedtek, hogy menet közben alig tudtam kiszedni.

Nemcsak ide rakhatunk italokat, de az ajtókban is kialakítottak rekeszt palackok számára, amelyek az előbbiekkel szemben igazán átgondoltak, kissé meg is vannak döntve. Az ajtózsebet egyébként több rekeszre osztották, így külön helyre kerülhetnek a kisebb-nagyobb dolgok. Kár, hogy 2025-ben a BMW-nél egy ilyen értékű autónál nem fér bele, hogy csúszásgátló, zajcsillapító szövet kerüljön a zsebekbe.

Nekem az ajtópanel műanyagja is lelombozó, ha csak nézegetni kellene, nem lenne vele gond, de ugyanebből készülnek a kilincsek is, amit elég sűrűn kell megfogni. A Volvo és a MINI egyes modelljeihez hasonlóan kötött jellegű kárpittal vonták be a műszerfal és az ajtók felső részét. Ez sokat dob az összképen. Ráadásul ez az anyag újrahasznosított poliészterből készül.

Nagyon sokat áldoztak a fényekre, hiszen hatalmas csíkok világítják be az utastér első részét, kiszálláskor pedig a fényforrás M logót vetít az autó melletti területre, vannak üdvözlő és elköszönő fények is a lámpákban. A látványosságnak jó megoldások mellett lehetett volna hasznos megoldásokat is bevetni, mondjuk megvilágítani a kilincseket belül, mert az utasok nem nagyon találtak ki az autóból. Fekete panelbe rejtették el a fekete kilincseket.

Alapfelszereltség a sportülés az X3-ashoz, annak minden jellemzőjével. Feszes tömésű, komoly oldaltámaszokkal és combtámasszal, mindkettő állítható, de ezen túl is személyre szabható a távolság, a magasság, a dőlésszög is persze. Ülésfűtés és szellőzés jár hozzá, és a kormány is melegíthető. Szabadidő-autós jellegzetességként kissé magasabban helyezkedik el a vezetőülés a padlóhoz képest, mint mondjuk egy szedánban.

Alapkivitelben úgynevezett Econeer anyag borítja az üléseket, amely másodlagos anyagok felhasználásával készül, míg a legdrágább variánsokat Merino bőrkárpitozás díszíti.

Nagy autó már az X3, így viszonylag távol ülnek egymástól az első utasok, jut hely a karoknak bőven középen és az ajtók felé is. Magamra (178 cm) beállított vezetőülés mögött elég a hely hasonló méretű utasnak, mind a lábhely, mind a fejtér kellően tágas. Nem óriási, de komfortos. A hátsó ülések is enyhén formázottak, hogy kanyarban tartsanak.

Az M-es csomag részeként sportkormányt markolhat a vezető. Ez az elem már-már komikusan vastag azokon a részeken, ahol fogni kell. Nekem jobb lenne, ha olyan átmérőjű lenne, mint alul és felül egyébként. Érintőpanelnek látszik, de mikrokapcsolós megoldásúak a kormány gombjai, mint a váltókar körüli elemek is.

Nagyon szép képet ad az egyetlen ívelt panelbe szerelt két képernyő, a vezető előtti 12,3 colos kijelző és a központi 14,9 colos érintőképernyő. Kár, hogy nem sikerült leváltani ezt a futurisztikus szögletes designt a műszereknél valami olvashatóbbra. Még jó, hogy középen kiírja sima számmal is a sebességet a rendszer. Bár a tesztautó dízel, meglepő módon alapesetben nem a fordulatszám szerepel a sebességjelző mellett, hanem a villanyautóknál szokásos power jelzést olvashatjuk, sportmódban láthatjuk a fordulatszámmérőt.

Ezen felül ott a – feláras – vetített kijelző, amelyen nemcsak a jármű sebessége jelenhet meg, de a vezetőtámogató rendszerek információs, a navigációs adatok, akár a telefonunkról érkezők is. Meglepő, hogy a BMW-nél úgy gondolták, jó az, ha a látómezőbe haszontalan dolgokat is vetítenek, pl. sport üzemmódban űrhajószerű forma veszi körbe az adatokat. Mintha csak szimulátoroznánk.

Továbbra sem vagyok jóban a BMW fedélzeti rendszereivel. Nekem meglepő, hogy csak akkor használhatom nekem tetszően az autót, ha regisztrálok egy applikációt és azzal az eszközzel csatlakozom a járműhöz. (Ismerek olyan embert, aki nem használ okostelefont, vagy ha csak kölcsönadom az autómat a páromnak, a gyerekemnek, akkor mi a helyzet?) Ha nem regisztrálok újra és újra, német nyelven indul az autó (hiába állítottam át magyarra), és mindent újra kell kalibrálni, minden indításánál, pl. a head-up display-t, az üléseket.

Ezt megoldotta a regisztráció, de kaptam mást. Többször előfordult, hogy a rendszer nem engedte használni az Android Autót teljeskörűen, csak telefonálásra és az üzenetek átadására. Előfordult, hogy percekig csak fekete képernyőt láttam. A fedélzeti rendszerben rengeteg dolgot lehet szabályozni és ezért nagyon sok különféle piktogram szerepel, amelyek aprók. Annyiban igyekeztek segíteni, hogy többféle színt adtak az elemeknek, így pl. megjegyezheted, hogy a rádió az egyik a narancs gombok közül.

A menü gyorsan reagál, a képernyő képe pazar. A tolatókamera, a 360 fokos látvány képe is elsőrangú, jól használható vezetősegéd. Ha a BMW saját navigációs rendszerét használjuk, akkor olyan – nem új, de ma is különleges – funkciót is használhatunk, mint az élőképes irányítás. A központi kijelzőn az autó orrkamerája által adott képre élőben rajzolja rá nyilakkal az útirányt a rendszer.

Szerencsére a szellőztetés és a klíma egyes funkciói valódi gombot kaptak, és a többi is állandóan elérhető a képernyőről. Érdekesség, hogy nemcsak a menüben állítható a ventilátor „teljesítménye”, de az egyes szellőzőknél is van külön szabályozó, hogy ott mekkora legyen a légáramlat tempója. Kis érintőpanelen lehet ezt szabályozni a szellőzőknél, mellé pedig azt is befolyásolhatjuk, mennyire van nyitva a rostély. Alapáron jár egyébként a háromzónás légkondicionáló az X3-ashoz.

A motorosan mozgó csomagtérajtó mögött tágas, 570 literes csomagtartó várja a holmikat. Szépen formázott rész, oldalt zsebekkel, akasztókkal, világítással, 12 voltos csatlakozással. Az ülések lehajtásával 1700 literig is bővíthető. Nem kell semmit otthon hagyni a családi nyaralásnál.