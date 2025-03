Ez az első SUV az Audi belső égésű motoros autóihoz kifejlesztett Premium Platform Combustion (PPC) padlólemezen. Mivel a nagyobb Audik is ezt kapják, a Q5 is elérhető légrugózással, amit a konkurensek közül egyedül a GLC tud a kategóriában.

Óriási előnye a később nagyobb autókhoz is használható padlólemeznek, hogy a négyhengeresnél nagyobb motorok befogadására is előkészítették, így az új Audi Q5-ből is van hathengeres.

Hajtásláncból két négyhengeres és egy V6-os választható hozzá, két benzines és egy dízel, mindegyik 48 V-os mild hibrid konfigurációban. A kétliteres alapmotorok 204 lóerősek, a benzines 340, a dízel 400 Nm maximális nyomatékkal. A TDI is az EA288evo motorcsalád tagja.

A kínálatban az egyetlen V6-os a 3,0 literes turbós benzines, 367 lóerővel és 550 Nm nyomatékcsúccsal. Az SQ5 hathengeres benzinese változó lapátgeometriájú turbófeltöltést kapott, működését változtatható szelepemelés javítja. Az égést 350 baros üzemanyag-befecskendezési nyomás tökéletesíti.

Megkérdeztem a gyári szakembereket a V6-os dízel bevetéséről, amivel csodálatos autó lehetne egy nem túl nagy aszfaltterepjáró. A reakciójuk alapján nincs a csőben, de megvalósítható, ha a piacok igénylik.

A 48 voltos hibridizáció miatt a benzines motorokat mindig a szíjas önindító-generátor indítja be, hidegen, akár mínusz 16 fokban is. Hagyományos, a fogaskoszorúra ható önindítója csak a dízelnek van, de a leghidegebb időt kivéve ezt is az önindító-generátor kelti életre, nem csak a stop-start fázisokból.

Meglepően sokat tud az Audi 48 voltos hibridrendszere



Bár a hibridrendszer elemeinek feszültsége 48 volt, a kisegítő hibridhajtás elég komoly paraméterekkel bír. Az 1,7 kilowattórás akkumulátort 25 kilowattos rekuperációs teljesítménnyel képes tölteni a rendszerhez tartozó villamos gép. Az állandó mágnesű szinkronmotor 18 kW-os, ami 24 lóerő és jó erőben van, mert forgatónyomatéka 230 Nm.

Mivel a légkondicionáló kompresszorát is 48 voltos villanymotor hajtja, a kisegítő hibridrendszer nagy előnyeként a klimatizálás az automatikus alapjárati leállítás fázisaiban is aktív, nem kezd melegebb és párásabb levegőt fújni a szellőztetés a stop-start működésekor.

Leszámítva a benzines alapverziót minden új Q5-ös Audi négykerék-hajtású, de az itt bevetett Quattro Ultra nem jelent állandó összkerékhajtást. A permanens 4×4-ből állandóan elérhető összkerékhajtás vált. Az első kerekek mindig hajtottak, de a sebességváltó utáni kuplung már a kardántengelyt is leválasztja a hajtásról, azt sem forgatja feleslegesen a motor a fogyasztáscsökkentés érdekében. A hátsó hajtás aktiválása gyorsabb, mint a beszappanozott villám.

Magyarországon a kormány levette a tábláról a plug-in hibrid autókat kedvezményeik csorbításával, de a nagy piacokon fontosak, ezért kettő is lesz. Mindkettő a négyhengeres benzines turbómotorra épül, a rendszerteljesítménye 220 illetve 270 kW, ami 300 illetve 367 lóerő. A villanymotor a váltón át hajtja az autót, így elektromos üzemben is összkerekes lehet a Q5, a villanymotor nem csupán az első vagy a hátsó kerekeket képes hajtani.

Egyelőre nincs adat a nagyfeszültségű akkumulátor kapacitásáról. A bemutatón a gyári szakemberek azt mondták, hogy legalább 80 km elektromos hatótáv a cél és a kapacitásban abból indulhatunk ki, amit a VW-konszern autóiban a közelmúltban láthattunk, ami kerekítve nettó 20 kilowattórás lehet.

Alapértelmezésben acélrugós az autó. Az SQ5 acélrugós sportfutóműve a frekvenciaszelektív lengéscsillapítással elérhető a négyhengeresekhez is. Ez az adaptív lengéscsillapítás egyszerű formája, amiben a lengéscsillapítás kis és nagy frekvenciájú úthibákra különféle csillapítással képes válaszolni.

Ha a kerekeket megüti egy villamossín, keresztborda, más rövid úthiba (nagy frekvencia), arra lágyabban, kisebb erejű csillapítással reagálhat a futómű. Kanyarodáskor és hirtelen kikerüléskor viszont maradnak a nagy csillapítási erők a feszes lengéscsillapítás érdekében, hogy az autó ne billenjen, dőljön zavaróan.