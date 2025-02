Utastere amellett, hogy hatalmas, magabiztosan hozza a Volvokban megszokott barátságos, otthonos, és itt az autó méreteinek köszönhetően elképesztően tágas érzést, amit a nagy üvegtető és a kárpit világos színei tovább erősítenek. Remek minőségű anyagokat használtak a lakberendezésnél, hibátlan a dizájn is, és egy pillanatig sem hiányzik a bőr üléskárpit, annyira jó a szürke textil tapintása, textúrája. Kényelmesek a rengeteg irányba állítható, – többek között az ülőlap hosszúsága és az oldaltartás is – fűthető, masszázsfunkcióval is ellátott első ülések.

A belsőről készült fotók itt találhatók:

Rengeteg apróságnak lehet helyet találni az ajtózsebben, könyöklőben, a középkonzol alján, van benne pohártartó, fedett rekesz és a duplafenekű üreg a könyöklőben. Középen gigászi, 14,5 hüvelykes, függőleges tájolású monitor uralja a panorámát, és van egy másik műszerfalként funkcionáló képernyő is, szerényebb méretben rögtön a fűthető, jó tapintású kormány mögött is. Utóbbin a lidar által felismert autók képét, a térképet, vagy hagyományos módon a sebességet és egyéb kiegészítő információkat lehet figyelemmel kísérni.

Roppant kényelmes, hogy a durván egymillió forintos falárért rendelhető harmadik üléssort gombnyomogatással lehet fel- és lehajtani. Leghátra bemászni már elég nyaktörő mutatvány és felnőttnek nem is nagyon ajánlott, mert legfeljebb gyerekmérettel – a gyár szerint úgy 170 centis magasságig – lehet ott komfortosan utazni.

Második sora már több komfortot nyújt, van saját, oldalanként külön-külön beállítható klíma, a szélső üléseken ülésfűtés, és USB töltőpontok is. Az ülések támlájának dőlésszöge állítható és előre-hátra is mozgathatók a székek. A háttámlák lehajtásakor viszont résen kell lenni, a középső ülést egy textilfogantyúval lehet oldani, és ha valaki figyelmetlenül ráhajtja a háttámlát, az lehajtott állapotban rögzíti magát, és komoly kínszenvedés lesz a szorosan összetapadt párnák alól kitúrni a kioldáshoz szükséges fület.

Rakodni a hétüléses módban 310, ötüléses felállásban 655literes csomagtartóba lehet, a holmikat pedig csomagrögzítő fülekkel, szatyorakasztó kampóval, oldalhálóval lehet menet közben is maradásra bírni. Emellett 12 voltos aljzat, rendes világítás, és a padlószint alatti rekesz teszi még használhatóbbá a rakteret, ahová a használaton kívüli csomagtérroló is simán bepakolható a töltőkábel mellé. Utóbbi az orrban lévő, bár kissé nehézkesen megközelíthető, de méretes, 46 literes frunk-ban is elhelyezhető.

Aztán ha már elhelyezkedett benne a sofőr, ráhangolódott az ingerszegény, végletekig letisztult sarkvidéki hangulatra és indulás előtt még beállítaná a kormánypozíciót, külső tükröt, ne adj’ Isten a head up displayt, akkor jön az első meglepetés: ezek egyikének sincs gombja. A kétségbeesett keresgélés után kiderül, ezeket a központi kijelző menüjének segítségével és a kormány gombjaival lehet ezeket beállítani. Sőt, a kesztyűtartó is menüből nyitható, és a fényszóró felkapcsolásához is a központi képernyő funkciót kell böngészni. Mindezt egy lámpakapcsoláshoz.

De még mindig nincs vége az ergonómiára mért csapásoknak. Amikor azt hiszed, hogy nincs még olyan márka, aki akkora marhaságot csinálna, mint a VW az ID. sorozat különböző tagjainál – oké, a Ford Capri is átvette, de nekik nem volt választásuk, ez benne volt a csomagban amikor a VW-vel közös alapra húzták fel a saját modelljüket – és két ablakemelővel oldja meg az első és hátsó ablakpár vezérlését, akkor ott a Volvo, ami meglépi ugyanezt. A megoldás mellé persze egy újabb gomb, is kell, amivel kiválasztható, hogy épp az első, vagy hátsókat vezérelje.

Hajmeresztő dolgok ezek egy olyan márkától, amiről évtizedek óta a parádés ergonómia, praktikus ötletek és persze a biztonság jut eszébe mindenkinek, aki valaha látott már közelről akár egyetlen Volvo-t is. A kormányon lévő gombok nem kaptak tisztességes háttérvilágítást, a tervezők úgy gondolták, hogy sokkal menőbb lesz, ha a gombok megérintésekor, az apró műszerfalon felvillanó piktogram tájékoztatja majd a vezetőt arról, épp melyik gombot készül megnyomni. Remélem nem járt év végi prémium annak a lángelmének, akinek ez eszébe jutott.

Érdekes a kulcsot helyettesítő apró, csokikocka méretű bigyó is, amin – váratlan fordulat – egy fia gomb nem található. Mondjuk nincs is rá szükség, elég közel kerülni vele az autóhoz és nyílik, vagy eltávolodni és csukódik az ajtó. Kár, hogy néha tölteni is kell, amit az autó indukciós telefontöltőjén lehet megtenni. Nálam 3-4 nap után jelzett a rendszer, hogy merül a kulcs, legyek kedves inkább azt tölteni autózás közben, ne a telefonomat.

Persze simán lehet, hogy valakinek épp ez jön be. Hogy olyan kezelőszervmentes környezetben vezethet, mintha a Radirpók egy napot túlórázott volna a belsőben. Viszont a tekintélyes méretű hangerőszabályzó valamiért túlélte a gombtalanítást, és ott trónol a vezető jobb kezénél. Akkora méretben, amit más márkáknál már irányváltónak is használnának. Utóbbi az EX90-nél a kormány mögött, egy bajuszkapcsoló formájában a lehető legjobb helyen van.

Google alapú fedélzeti rendszere fájdalommentesen használható, a menük olyan logikus elrendezésűek, könnyedén kiismerhetők, hogy gyorsan megtalálható és beállítható rajta bármi. Emellett a sebessége, képminősége is parádés, képes vezeték nélküli telefontükrözésre, sőt, különféle – akár a Waze is – telepíthető az autó saját rendszerére. Hifije viszont nem biztos, hogy megéri a húzós felárat, pedig elfogult vagyok a B&W termékeivel kapcsolatban. De ezt azért mindenki hallgassa meg mielőtt beikszeli az extralistán és utána döntse el, hogy kell-e.