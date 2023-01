Belül a faltól-alig érő képernyő a legfeltűnőbb, de ennél sokkal nemesebb és értékesebb a nyílt pórusú magnólia fabetét a benne lévő alumínium Mercedes-csillagokkal.

Nagyon megért nettó 321 000 forintot a tesztautó rendelésekor. Az extraként rendelhető Hyperscreen egyetlen 141 centis, osztatlan üveglap alatt három képernyőt egyesít látványra és működésében is erősen hightech műszerfallá.

A grafika szép, a kép élessége is párját ritkítja, ami igaz a funkcióinak gazdagságában és megjelenítésében egyformán impozáns HUD-ra, a szélvédőre vetített kijelzőre is. Az autó teljes szélességében végigfutó Hyperscreen hidegebbé és technoidabbá teszi a belső teret. Ha valakinek ez már sok a jóból, dekorelemet is választhat a helyére.

Jót tesz a tapintható visszajelzés a középső érintőképernyő nyomkodásakor, amit összesen 12 aktuátor ad ügyesen célzott rezgésekkel. Az is jó, hogy az ülésfűtés és az ülésszellőztetés elöl és a középső sorban is sima nyomógombokkal működik, nem kell a klímamenüvel vesződni.

Ülésfűtés leghátul is van és ez volt életem első autója, amelyben akár ötzónás is lehet a légkondicionáló. A tesztautóban négyzónás volt, de a harmadik üléssor felárért önálló zónával látható el.

Mivel nincs kardánalagút és sebességváltó híján fokozatválasztó kar sem, az elöl ülők között óriási rakodóhelyek vannak. Jól el vagyunk látva különböző kütyütöltési lehetőségekkel is, még a harmadik üléssorban is van oldalanként 2-2 USB-C csatlakozó.

Mintha egy varázsló működne bent, az utastéri kamerával az autó tudja, hogy melyik tükröt nézzük éppen, ezért a tükörállításhoz nem muszáj oldalt váltani az ajtókárpiton lévő gombbal. Ha a jobb oldalit nézzük az fog megmozdulni, ha a balt, akkor az. Ez a kamera észleli, ha a vezető belefeledkeznék az utas előtti 12,3” képátlójú OLED-képernyőn futó filmbe, ha odanéz, a vezető perspektívájából elsötétül a kijelző, miközben fut tovább a mozi.

Fejedelmi a luxus és a kényelem, egyetlen egy dolog maradt ki itt is, mint más modern luxus Mercedesekből: a 140-es bálna S-osztályból ismert elektromos belső tükör-állítás, amivel az egyes profilokhoz tényleg mindent hozzáigazítana az autó. Az ujjlenyomat-felismeréssel nagyon egyszerű az eltárolt beállításokat aktiválni, felülete középen van a menetmódkapcsoló és a hangerő-szabályozás mellett.

Leghátul 900 mm a fejtér, tehát a fejnek van elegendő tere, a lábaknak pedig attól függően jut hely, hogy hova állítjuk villanymotorral a 13 centis úton mozgatható, előrefelé 14, hátra 4 fokban állítható háttámlájú középső üléseket. A középső sor motorral mozog előre-hátra a beszállás megkönnyítésére és automatikusan előreküldi az első ülést illetve meredekebbre állítja a háttámlát is. Sajnos akkor is, ha valaki ott ül, de nem csukja össze az illetőt, csak kényelmetlenséget okoz neki az automatika.

Ülésbeállítástól függően 565 és 800 liter közötti a hétszemélyes modell csomagtere lehajtott leghátsó ülésekkel, ami a középső üléstámlák ledöntésével 2020-ra bővíthető. Az ötüléses verzió csomagtartója még nagyobb, 2100 literes maximálisan és 880 liter előrehúzott hátsó üléssel.

195 liternyi hely marad a harmadik üléssor mögött .A töltőkábelek táskája bőven elfér itt, a padló alatt sajnos nincs elég helye, a harmadik üléssor használatához kivett kalaptartót viszont saját fach várja odalent. A Type2-es kábelt és a 230 voltos töltőt az orrcsomagtérbe sem lehet tenni, mert frunk nincs, helyét a HEPA-szűrős légtisztító rendszer foglalja el (HEPA=High Efficiency Particulate Air). 600 grammnyi aktívszén szűri a levegőt, akár a koronavírusokat is eltávolítva az utastér levegőjéből.