A vezetés? Videójáték, csak képernyő helyett a szélvédőn szalad a szimuláció. Az autó annyira tökéletesen szeparál el a környezettől, hogy csak a gyorsulás, -fékezés, -kanyarodás fizikai hatásait érezzük. Mintha egy profi szimulátorszékben ülnénk.

Direkt a kormányzás, de tényleg annyira távol vagyunk a kint történő dolgoktól, és annyira felülír mindent a két villanymotor vezérlése, hogy az érzés nagyjából olyan, mint amikor kurzormozgató billentyűkkel csapattunk húsz éve a Need for Speed-ben. A hatás is nagyjából ugyanaz, lenyomjuk a gázt, és megnyúlik a táj, a nyálkás aszfalton is szürreális módon indul el a tömbháznyi bódé.

Egyszerűen nem érted miért nem vergődik vinnyogó gumikkal malacként a jégen, a tömege, mérete alapján ez lenne a reális reakció. Nem, itt csak fehérednek a volánba kapaszkodó ujjak, az iX M60 meg elrugaszkodik, és bárhol, bármikor istenkísértésnek minősülő tempóra ugrik 4-5 másodperc alatt.

A volán mögött ülve csak megszabjuk az irányt, úgy nagyjából, és a többi a gépek dolga. A gyorsulgatás nyakfájdító móka, és az utasok hamar ráunnak, de akkor mégis mire a 619 lóerő? Egyszerű miért ne a megfelelő válasz: kellett egy koronaékszer, ami tudja autópályán a 250 km/órás utazótempót (a többi iX végsebessége 200 km/óra), és rálicitál a konkurenciára.

Mert kínos lenne egy ötvenmillás vasban, ahogy a belső sávban levillog a füstcsíkot húzó csippelt 1.9 TDI. Ez a veszély nem fenyeget az M60-ban ülve, a padlógáz egyet jelent a visszapillantóban lévő tárgy azonnali zsugorításával, majd végső eltűntetésével.

Az ilyen erődemonstrációt tényleg csak a helyzet szüli, mert alapvetően nem csábít száguldásra az autó. Az akusztikus üvegezés, az abroncsok belső rétegére felvitt habréteg minden zavaró zajt kiolt, és a 30 hangsugárzóval, ülést rezgető 4D-s technológiával dolgozó Bowers&Wilkins hifi annyira zseniálisan szól, hogy szívesen átadjuk a kormányt a gépnek. A vezetéssegítő rendszerek pedig parádésan teszik a dolgukat, ezt Tesla-nyelven már önvezetésnek hívnák, de a BMW nem pufogtat ilyen üres ígéreteket, a kezünket nekünk is a kormányon kell tartani, de autópályán ezen túl sok dolgunk nem akad. Sőt országúton sem, a műszerfalon jól látszik hogy mennyire éber a rendszer, felismeri hogy motoros, teherautó, vagy sima személyautó áll előttünk.

Szinte észrevehetetlen módon, de akkor is fékez a gázelvételre, amikor nincs bekapcsolva az adaptív tempomat. Ez papíron a rekupáció, visszatöltés az akkumulátorba, de mivel mindezt a GPS-adatok, kamerák, szenzorok csinálja a lehető leghatékonyabban, így ez egyfajta visszafogott önvezetésnek is beillik.

Városban ez, valamint a 12,3 méteres fordulókör-átmérőt adó, a hátsó kerekeken az elsőkkel ellentétesen vagy párhuzamosan maximum 3-3 fokot fordító összkerékkormányzás jön jól. Meglepő helyeken is elfordul így az autó, azt mondjuk külön szokni kell, ahogy a tükörben a padka mellé pozícionált hátsó kerék kifordul a parkolás során.

Ha már videójáték: a navigáció az első kamera képét a kijelzőn megjelenítve, arra rajzol iránymutató nyilakat, ilyet tényleg a PC-játékokban láttunk a 2000-es évek elején. Bár látványos, azért haszna sok nincs, aki a térkép, valamint a bemondott iránymutatás mellett is eltéved, az inkább üljön hátra.

A BMW pár éve még a kijelzős kulccsal hódított, de ezt elhagyták. Felesleges, és ugyanezt tudja egy jó mobilos applikáció, így inkább magát a kulcsot hagyták el, az autóba iPhone-nal, vagy Apple Watch-csal is be lehet jutni, ha már regisztráltuk magunkat.

Az újkori BMW-k esetén ez sarkalatos pont, a tulajdonos kap egy online fiókot, ahol minden adatot eltárol a rendszer, és ha autót vált, a kedvenc beállításait viheti tovább (nem mellesleg értékes adatforrást biztosít így a gyártónak).

Az új, nyolcadik generációs iDrive menü- és a kezelési rendszer dolgozik ebben az autóban is, ami már egy kissé bonyolult, de gyorsan működő mobiltelefonos operációs rendszerhez hasonlít. El lehet tévedni az ikonok, funkciók között.

Érdekes elem az első pár napban a Hans Zimmer által megkomponált menethang. Ez egy szintetikus zaj, ami a különféle vezetési módoktól függően többféle lehet, és a gázpedál kezeléséhez igazodva változik. Nyugodtan haladva mintha egy sci-fi film aláfestő mormogása lenne a párbeszédes jelentekhez, gyorsításra viszont bejön az akció, és felpörög a dallam. Amennyit rááldoztak, annyit biztos nem ért, mert nincs ember, aki ezt huzamosabban elviseli, szerencsére teljesen kikapcsolható az egész zajláda funkció.

Az otthonos belsőbe pár nap után azért elkelne még pár kezelőszerv, a kormány apró, többfunkciós gombjait nagyobb ujjakkal problémás kezelni, és a kristály-iDrive sem olyan jó fogású, mint az előző generációk tárcsái, így marad a képernyőn maszatolás. Nagyjából ennyit lehet felróni a technikai demonstrációnak beillő M60-asnak, ami tényleg annyi mindent tud, hogy egy gyorstalpaló hétvégi workshop is kevés lenne a kiismeréséhez.