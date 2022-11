Szokatlan hírt közölt a kínai piac számára a Mercedes-Benz: amíg az elmúlt közel három évben a koronavírus, majd az orosz-ukrán háború gazdasági következményeire a legtöbb szegmensben jelentős mértékű áremelkedéssel reagáltak, addig a német gyártó ezúttal kénytelen volt beadni a derekát, és faragott az árain – írja a CnEVPost.

Persze, ennek jó oka van: Kínában az elmúlt két évben összességében emelkedtek a villanyautó-eladások, a Mercedes-Benznek azonban nincs meghatározó szerepe ilyen szempontból az ottani piacon. Ezt jól mutatja, hogy októberben az EQE-ből 678, az EQA-ból 94, az EQB-ből 133, míg az EQC-ból mindössze 6 darab fogyott. Éves szinten sem állnak jól a Mercedes-Benz eladásai: az év első tíz hónapjában mindössze 12 ezer elektromos modellt sikerült eladnia, miközben a kínaiak luxusmárkája csak októberben több mint 10 ezer járművet adott el, köztük például az ET7-ből háromezernél is többet.

A hanyatló tendenciára reagálva jelentette be tehát a drasztikus, a kínai piacra vonatkozó árleszállítást a Mercedes-Benz. Az új árak már november 16-ától, azaz szerdától érvényesek.

Ezek értelmében az az EQE három verziójának ára körülbelül 50 ezer jüannal csökkent, ami forintosítva 2,8 milliós áresést jelent. Még ezzel együtt is – átváltva – 26,6, 27,6, valamint 29,7 millió forintos árcédulákkal találkozhatnak a potenciális kínai vevők. A típust az ottani piacon csak augusztusban mutatták be, és most árban ugyan közelebb került a NIO ET7-hez – aminek két változata 26,9, illetve 29,8 millióba kerül –, más specifikációk terén továbbra is lényeges a különbség, az utóbbi javára.

Négy EQS-verziója árát alaposan megvágja a Mercedes-Benz kínai importőre: több mint 200 ezer jüannal, azaz nagyjából 11,4-13,2 millió forinttal kérnek kevesebbet azokért.

Így ezentúl 845 ezer és 1,1 millió jüan, azaz 46,9 millió és 63 millió forint közötti áron lehet hozzájutni az amúgy is méregdrága luxusszedánhoz. Az AMG EQS 53 két változatának ára is hasonló mértékben, vagyis körülbelül 11 millió forinttal esett, amivel 82,6-86 millió forint körüli összegre árazták be a típust.

Az elemzők azonban szkeptikusak annak kapcsán, hogy a mostani, 9-22 százalékos árcsökkentés meghozhatja az áttörést a Mercedes-Benznek, és felveheti a versenyt a vetélytársakkal a kínai piacon.

Mi mennyibe kerül Magyarországon?

Bár az újautó-listaárakon már volt alkalmunk megrökönyödni, tekintve, hogy a személyautók esetében az átlagár átlépte a 10 millió forintos lélektani határt, érdemes megjegyezni, hogy az árcsökkentéssel vannak olyan típusok, amiket a Mercedes-Benz a világ másik felén még így is jóval drágábban árul, mint idehaza, de van, aminél fordított a felállás.

Nem tudni, pontosan milyen Mercedes-EQ-típusokat árulnak Kínában – ez a márka ottani oldaláról sem derült ki egyértelműen, így csak általános árösszehasonlításra van lehetőség.

Az EQE-ből ötféle típus kapható a magyar piacon, ezek listaárai 29,8-38 millió forint közé lőtték be, vagyis az máris olcsóbb Kínában, még akkor is, ha a legolcsóbb változatot vesszük alapul. Az AMG-modellekért ennél is többet, 46,1-48,7 millió forint közötti összeget is elkérhetnek.

Ami az EQS-t illeti, abból Magyarországon ötféle rendelhető, 43,6-62,4 millió forintért. Nagyjából hasonlóak most a kínai árak is, a belépő szintű modellek azok, amik itthon olcsóbbak lehetnek. Az AMG EQS 53-ból itthon csak egyfélét lehet kapni, azt 70,8 millióért vihető el, ami lényegesen olcsóbbnak számít a kínai árhoz képest – egy újabb hasonló mértékű árzuhanással kerülne egálba.