Nem történt forradalmi változás az Q8-ra váltott Audi e-tron utastérben, az úgy fest, mint eddig. Elegáns, minőségi, technokrata.

Kijelzőből rögtön hármat kap a Q8 e-tron vásárló, a jó fogású, sportos kinézetű kormány mögött van a műszerfali óracsoport, a középkonzolon 10,1 colos érintőképernyő található, alatta pedig a klímapanel 8,6 col méretű kijelzője és persze a legfontosabba információkat a szélvédőre is ki tudja vetíteni.

Képernyőből van még kettő, amelyek a kamerás visszapillantók képét mutatják, közel nem biztos, hogy a legjobb módon. Az ajtókárpit síkjába olvadó kijelző egyáltalán nincs szem előtt, és a vetített képről is nehezebben lehet távolságot saccolni, mint a hagyományos tükörből. Megszokást igényel az is, hogy hiába kutatjuk a tekintetünkkel a külső tükröt, ott, ahol lennie kellene, a kamerák képét sokkal lejjebb kell keresni.

Az Audi Q8 e-tron belsejében újrahasznosított anyagokkal is találkozni, főleg a szigeteléshez és a zajcsillapításhoz, és a szőnyegek készítéséhez használtak ilyeneket. Ennek ellenére minden anyag minőségi benne, tapintásra, működésre egyaránt. Nem meglepő, hogy egy ekkora autóban már mindenhol kényelmes az utazás, a második sorban lötyögősen elférni 190 centiméterrel is.

Nekem hosszú ideig az Audik belseje, kapcsolói, azok működése jelentette az etalont az autóiparban. Nagy kár, hogy a finoman kattanó, izgalmas felületkidolgozású, jó tapintású gombokat, kapcsolókat egyre inkább leváltják a tökegyforma érintőképernyők.

Ahol legfeljebb a felbontásban lehet különbség, vagy hogy mennyire kifinomult haptikus visszajelzéseket adó hardware-t tudnak alá rakni, illetve azt hogyan programozzák. Tehát van egy jól működő rendszer, – ezek a gombok, kapcsolók – ezt leváltják érintésérzékeny kijelzővel, amit megpróbálnak olyanra faragni, hogy úgy működjenek, mint az igazi gombok. Ez kicsit olyan rémálom, mint a vegán gabonakolbász.

Mindegy, az Audi Q8 e-tron-ban többé kevésbé nehézség nélkül lehet használni ezeket a csillogó felületeket is, – gyári törlőrongy is volt az ujjlenyomatok eltüntetéséhez a kesztyűtartóban – miközben gombból is rengeteget meghagytak.

Csomagtartója 569 literes SUV és528 literes a Sportback változat, míg az első csomagtartó 62 litert képes elnyelni. Mivel az orrban nem pöffeszkedik termetes belsőégésű motor, maradt elöl hely egy fedeles rekesznek is. Elméletben jó ötlet lenne itt tárolni a töltőkábeleket, de a gyakorlatban ez nem annyira csábító lehetőség, hisz már a motorháztető felnyitása is sokkal bonyolultabb egy csomagtartónyitásnál, de az orrot borító fém alatt még egy másik fedelet is fel kell nyitni, ha valaki előszedné valamelyik töltőkábelt. Én tuti a szinte sosem használt, kötelező felszerelési eszközöket tartanám inkább itt, mint azt, amit naponta kell elővenni.