Az új Q8 e-tronnal kezdve az Audi új emblémájával szereli autóit, amit néhány éve már belengetett. Az új logó alapjában véve nem változik, de a króm, 3D hatást teljesen száműzik.

A négy egymásba fűzött gyűrű megmarad, de sokkal letisztultabb, laposabb, színben fekete-fehér, 2D-s mintát követ ezentúl. Tovabbra is választhatnak az ügyfelek fekete megjelenést, ez esetben szürke helyettesíti a fehér gyűrűket. A logo mellert a betűtípus is egységes lesz, mind a külsőn, mind az utastrében és a gyártó honlapján is így az emberek egységes megjelenéssel talalkoznak, akár nyomtatott, vagy digitális formában vagy azbautókon látják.

Az ingolstadti márka 2018 márciusában jelentette be, hogy búcsút intenek a króm emblémának. Ha pedig nem tudtad volna eláruljuk, hogy a négy gyűrű a négy céget – az Audit, a Horch-t, a DKW-t és a Wanderert – jelképez, amely 1932-ben létrehozta az Audi elődjét, az Auto Uniont. Az új logóval egyértelműen a digitalizálódásra akarnak utalni a németek.

Nem az Audi az egyetelen, amely valtoztat, az elmúlt években szamos márka, így a BMW, VW, Toyota, Peugeot, Nissan, Kia és Citroen is módosított a logóján.

Egyébként ez a 2D-s dizájn jellemző az összes többi gyártó új logójára is.