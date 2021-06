Látszik rajta, hogy a belső sáv szülötte és nem barátkozni akar, de nincs benne olyan parttalan, öncélú agresszió, ami kínossá tenné fellépését. Valahogy az Audi mintha decensebbre rajzolta volna a Q8 formáját a BMW X6-nál és a hátulnézetből karikatúrának is szomorú GLE Coupénál.

Hossza 5006, szélessége 1995, magassága 1708 mm a légrugózás normál állásában. A tengelytáv 2996 mm

Külseje, a formatervben is tükröződő ereje és nyers méretei túltolt kardcsörtetés nélkül is kijelölik a helyét a tápláléklánc tetején. Az SQ8-on aluötvözet a visszapillantó tükrök borítása és alumíniumszínt kapott a Singleframe-hűtőmaszk függőleges rácsozása is.

A széria LED-fényszórók helyét a tesztautón mátrix-LED-es fényágyúk foglalták el, amelyek a fénykibocsátó diódák szabályozásával képesek kvázi körbelőni a közlekedőket a távfénnyel, csak ott tompítva a fénykévét, ahol az zavarná a szemből érkezőt vagy az előttünk haladót.

Hátul a kipufogócső két rombusz alakú díszben végződik. Aprócska kerekek el sem férnének az elöl 19-es, hátul 18” átmérőjű féktárcsák miatt, az SQ8-as Audi alapáron 21 hüvelykes felniket kap 285/45 R21-es gumikkal. A tesztautón feláras tételként 285/40 R22-es kerekek voltak.