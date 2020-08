Az utastérben sincs látványos eltérés egy motor miatt, de ajtónyitás után máris a küszöbön virít a GTS lógó, akárcsak a fordulatszámmérőn. Nem fogjuk eltéveszteni és felkészülhetünk a ránk váró élményre. Nem fukarkodtak a bőrrel és az alumíniummal odabent, az Alcantara-borítással ellátott kormány pedig nemcsak jól mutat, fogása is tökéletes.

Minden megvan, amitől igazi Porsche a Cayenne is, így a kormány bal oldalán található gyújtáskapcsoló, vagy az öt órából álló műszeregység sem hiányzik. Utóbbiban a szokáshoz híven már csak a fordulatszámmérő maradt meg analóg műszerként, így a szépen beintegrált középkonzoli monitor mellett jár még másik négy, kör alakú kijelző is. Hagyományos gombot alig találunk a középkonzolon, a kormányon van viszont mindjárt nyolc belőle, plusz két érintésérzékeny görgő, amelyek elég intuitívan használhatók. A kormányközép bal oldalából minden GTS-ben kilóg az üzemmódváltó kapcsoló, de nem ez a széria Sport Chrono csomag legjobb része, hanem a középkonzol tetején csücsülő elegáns stopper. Egyértelmű utalás, hogy akár egy versenypályán is lehet keresnivalónk.

Tesztautónkba már nem az alapáras Alcantara-borítású üléseket szerelték, hanem a 8 helyett 18 irányban állítható adaptív sportüléseket – ez minimum 700 ezer forinttal dobja meg a vételárat, de ezen kívül nehéz belekötni. Pazar fotelek.

SUV révén ez egy olyan Porsche, amit a hátsó sorból is lehet élvezni, ahová két- illetve háromszemélyes “pad” is választható – a 2895 milliméteres tengelytávnak hála bőséges lábtérrel. A fejtér még a Coupé kivitelben is rendben van az alacsonyabbra pozicionált üléseknek hála, a csomagtér pedig nagyobb annál, amit a Porsche-tulajok meg szoktak tölteni: 625 literes (772 a normál kivitelben). Családi autónak is ideális, csak egy kicsit gyorsabb!