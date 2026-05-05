Az autópályákon gyakran látni személyautókat utánfutón vagy platón szállító teherautókat, most azonban valaki fordítva próbálta megvalósítani ezt, kevés sikerrel. Az eset még április végén történt a francia A36-os autópályán, amikor a Belfort megyei csendőrök egy lassú szerelvényre lettek figyelmesek.

Először azt hitték, hogy egy bajba jutott traileresnek fognak segíteni, de közelebbről megvizsgálva kiderült, hogy alanyunk egy Peugeot 407-essel próbál több mint 3 tonnás rakományt vontatni. Az öregedő szedán pedig aligha győzte nehéz vontatmányát, így nem meglepő, hogy lassan ment, ugyanakkor az elkövetőnek nemcsak rendes autója, még rendes utánfutója sem volt, tudósít az AutoPlus.fr.

A csendőrök képén jól látszik, hogy a teherautó hosszabb volt a kéttengelyes trailernél, ezért levették az első kerekeit, majd ráfektették az emelési pontokra, és néhány gurtnival „biztosították” a rakományt. A felvételek alapján csoda, hogy nem esett le az utánfutóról a platós.

Az elkövető több szabálysértést is elkövetett: közúti veszélyeztetés, a rakomány nem megfelelő rögzítése, túlsúlyos rakomány. A büntetések egymást érték, hiszen a rakomány két és félszer olyan nehéz volt, mint a vontatást végző Peugeot, a szerelvény össztömege pedig nagyjából 5,2 tonna volt, ami ebben a kombinációban sok, függetlenül attól, hogy a sofőrnek milyen jogosítványa volt.

Egyelőre nem tudni, pontosan milyen büntetést kapott az elkövető, de a csendőrség bejegyzése azt írja, hogy „gyalog fejezte be útját”, így vagy lefoglalták a szerelvényt, vagy a jogosítványt vették el, ezen felül pedig még súlyos pénzbírságra is számíthat a sofőr.

Hazánkban sem ritkák a horrokaravánok, pedig a KRESZ nálunk is pontosan leírja, hogyan és mit vontathatunk.

A cikk szerzője Takács Hunor