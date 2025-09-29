“Elképesztően veszélyes karavánként” jellemezte közleményében a NAV azt a járműszerelvényt, amelyet a pénzügyőrök Fehérgyarmaton, a 49-es főút mentén állították meg. Az első járműre egy trélert kapcsoltak, ami egy személyautót vitt, míg mögé egy másik vontatmányt kapcsoltak egy monstrum mezőgazdasági géppel megrakva.

A monstrumról a NAV által készített videó itt nézhető meg:

a videó a hirdetés után indul

Az ellenőrzés során megállapították, hogy a szerelvény 39,71 százalékos túlsúllyal közlekedett, a rakományt rögzítő hevederek pedig több helyen elszakadtak, illetve sérültek. Elmondásuk szerint a 32 éves sofőr nem tudott a túlsúlyról, a saját részre vásárolt járművel és munkagéppel Lengyelországból tartott Romániába.

Az érvelés azonban nem győzte meg az egyenruhásokat: amellett, hogy közigazgatási eljárást indítottak, a férfira 780 ezer forintos pénzbírságot szabtak ki.

A túlsúlyos és túlméretes járművekre vonatkozó szabályokat épp két éve, 2023. szeptember 1-jétől szigorították; az úgynevezett horrorkaravánokat a tavalyi évben több milliárd forintnyi büntetéssel „jutalmazták” – a részletes számokról az alábbi cikkben számolt be részletesen a Vezess: