A Gorzów Wielkopolski-i közlekedési hatóságok figyelmét is felkeltette, amikor november 17-én, hétfőn egy háromszintes járműszerelvény húzott el a lengyelországi S3-as autópályán.

A három járműből – két, egymásra pakolt teherautóból, valamint az egyik teherautó platójába helyezett pick-upból – álló, svéd rendszámos karavánnal egy török származású sofőr tartott Svédországból Jordániába.

Már azzal probléma volt, hogy a fuvar nem szerepelt a nemzetközi nyilvántartásban, és a járművek rögzítése sem felelt meg az előírásoknak.

A maga 4,17 méterével a járműkupac meghaladta a megengedett maximális magasságot, mindemellett a szállításban használt járműnek műszaki vizsgája sem volt, ráadásul olyan hibái voltak, amelyek veszélyeztették a közlekedés biztonságát.

A tachográf sem rendelkezett érvényes engedéllyel, így a sofőr a rendszert nem is használta a vezetési idő rögzítésére.

Az ellenőrök a helyszínen elvették a jármű forgalmi engedélyét, a sofőrre pedig nemcsak háromszoros bírságot szabtak ki, de a jogosítványát is bevonták. Az ügyben közigazgatási eljárás indult.

A horrorkaraván nemcsak Magyarországon ismerős jelenség, de egész Európában, többek között Németországban és Franciaországban is elterjedt – a legutóbbi hasonló szállítás is csúnya véget ért: