A kelet-franciaországi Vosges megyében, az RN57-es úton közlekedők egészen megdöbbentő látványnak lehettek szemtanúi.

A szemtanúk elkerekedett szemmel nézték a furcsa tornyot: egy platós kisteherautó haladt teljesen nyugodtan a forgalomban, miközben rakományként két, egymásra helyezett személyautót szállított. Egy Peugeot 307-es tetején szó szerint egy Renault Clio II trónolt. A bizarr szerelvény békésen haladt a gyorsforgalmi út sávjainak közepén. Az esetről a Vosges-i Csendőrség számolt be a Facebookon.

A közösségi médiában megörökített jelenet néhány óra alatt körbejárta a Facebookot. Az építményt mindössze egyetlen hevederrel próbálták rögzíteni, ami mutatja, hogy mekkora mázlijuk volt, hogy egyáltalán fel tudtak hajtani az autópályára.

A nyugtalan autósok riasztására a Vosges-i csendőrség egy járőre gyorsan a helyszínre érkezett, hogy megállítsa a járművet. A rendőröket is megdöbbentette a rendkívül kockázatos szállítási trükk, és azonnal leállították a kisteherautót. A sofőrt előállították, és valószínűleg súlyos bírságra számíthat közúti veszélyeztetés és a rakomány nem megfelelő rögzítése miatt. A

Néhány héttel az incidens előtt ugyanezen az úton egy motoros sajnálatos módon életét vesztette, miután eltalálta egy rosszul rögzített járműről leeső tárgy.

A csendőrség az eset kapcsán ismételten felhívta minden sofőr figyelmét, hogy indulás előtt rendszeresen ellenőrizzék rakományuk megfelelő rögzítését. Bár ez az eset szerencsére áldozatok nélkül végződött, a következményei drámaiak is lehettek volna.