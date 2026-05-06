Világszerte 15%-os leépítéssel és a gyártókapacitás jelentős csökkentésével jár az a terv, amellyel a tavaly kinevezett új cégvezető ismét nyereségessé kívánja tenni a Nissan globális tevékenységeit. Az átfogó elképzeléseket már idén februárban ismertette az autógyártó, akkor azonban az európai stratégiáról még nem volt szó.

Most viszont a Reuters hírügynökség a cég egyik európai szóvivőjére hivatkozva arról számolt be, hogy a Nissan 900 munkahelyet szüntet meg Európában.

Elsősorban az irodai munkaerőt érinti a változás, a sunderlandi (Egyesült Királyság) gyártósorról például senkit nem fognak elbocsátani. Ezt azért hangsúlyozták, mert az eddigi kettő helyett mostantól csak egy soron termel az 1986-ban üzembe állított gyár (képeinken).

A Nissan barcelonai raktárának a hasznos területét is csökkenti; Spanyolországban ötszáz ember veszítheti el a munkáját, de ezt még egyeztetni fogják a helyi szakszervezetekkel. A helyzet feszült, mert nem először történnek elbocsátások a Nissan helyi tevékenységeiben: amikor a cég 2020-ban bezárta barcelonai gyártóüzemét, háromezer ember került az utcára.