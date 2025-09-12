A németországi A45-ös autópályán fogtak el egy szerelvényt, ami már messziről is szabálytalannak tűnt, tekintve, hogy egy kamion félpótkocsiján másik három kamiont zsúfoltak össze. Mint azt a szeptember 11-én, csütörtök éjjel intézkedő rendőrök megállapították,

a szerelvény magassága még azzal együtt is 4,5 méter volt, hogy a szállított kamionok kerekeit leszerelték.

Nem a maximálisan megengedett, 4 méteres magasság túllépése volt a szállítmány egyetlen gyenge pontja, ugyanis a sofőr nem rendelkezett kereskedelmi közúti fuvarozási engedéllyel. A hatóságok szerint a rakomány Düsseldorfból indult és Jordániába tartott, de így a fuvar már Herbornnál véget ért.

Mindemellett a rakományt is veszélyesnek ítélték, ezért közigazgatási szabálysértési eljárást indítottak a felelős szállítmányozóval szemben. Ennek részeként több mint 15 ezer eurós bírságot fognak kiszabni, míg az engedély hiánya további 1500 euróval dobja meg az így 16 500 eurós, átszámítva közel 6,5 millió forintos összeget.

Ezzel szemben alig pár hónapja sokkal megengedőbbek voltak a hatóságok az Egyesült Államokban, amikor egy nem hétköznapi horrorkaravánnal találkoztak: