Az Európai Unió állampolgárai mára – a ciprusiak kivételével – mindannyian a schengeni övezetre vonatkozó előírások alapján szabadon (ideiglenes kivételektől eltekintve), útlevél nélkül utazhatnak az EU tagországaiba.

Míg a természetes személyekre általában igazak a fentiek, a házi kedvencekre továbbra is más, sőt, szigorúbb szabályok vonatkozhatnak, melyekkel nem árt tisztában lenni a tervezett nyaralások előtt, hívja fel a figyelmet a német autóklub, az ADAC.

Az eddig is közismert volt, hogy járványügyi okokból csakis állatorvos által kiállított, csippel, veszettség és galandférgesség elleni friss védőoltással, és az ezeket igazoló európai kisállatútlevéllel és állat-egészségügyi könyvvel rendelkező kedvencek vihetők EU-s külföldre, ám mostantól a kivihető házi kedvencek számát is korlátozzák.

Gyaníthatón kevesekre vonatkozik majd, de az idei évtől már „csak” 5 (öt) házi kedvenc vihető EU-s tagállamba, akkor is, ha a kereten felüliek is rendelkeznek az előírt dokumentumokkal.

Külön érdemes figyelni arra, hogy bár a kijutás egyszerű lehet, az EU-n kívüli országból való visszatérés előtt az összes kedvencnél be kell szerezni a veszettségmentességre vonatkozó, a célországban kiállított igazolást.

Szintén kiemelten fontos az adott országok aktuális előírásait ellenőrizni: az EU tagállamainak jó részében már most is érvényben vannak a feljebb említett előírások, de van, ahol csak később, a végső határidővel – legkésőbb 2028. január 1-jén – lépnek majd életbe.