A nyári hónapokban autósok milliói kelnek útra, hogy eljussanak régóta áhított nyaralóhelyükre. Ez egyet jelent a csomagok garmadájával a csomagtartóban, és ha túllépjük a megengedett határt, akkor az komoly bírságot is eredményezhet.

Nálunk a túlsúlyos szerelvények – a köznyelvben horrorkaravánnak nevezett vontatmányok – és a pokolian túlterhelt, sokszor rossz műszaki állapotú teherszállítók miatt 2023 óta akár 500 ezres bírságot is kiszabhatnak a hatóságok.

Egy közelmúltban történt esetben például egy autószállítónak befogott mezei BMW X5 sofőrje kapott 500 ezres csekket.

Külföldön viszont a turistákat is komoly ellenőrzés várja, többek között idén Spanyolországban is gyakoribbak az ellenőrzések, írja a 20minutos.es.

A teherautókhoz hasonlóan a személygépkocsiknak is van egy megengedett legnagyobb össztömege, amely a jármű saját tömegének, valamint a szállított rakomány (beleértve az utasokat és a csomagokat) együttes súlyának maximumát jelöli. A közlekedésbiztonság érdekében a személyautóknak is be kell tartaniuk ezt az előírást, amelyet a spanyol Közlekedési Rendészet (Guardia Civil de Tráfico) rendszeres közúti ellenőrzésekkel felügyel.

Az ellenőrzés során a hatóságok speciális, a kerekek alá helyezhető mobil mérlegeket használnak. Miután megállapították a jármű tényleges súlyát, a rendőrök elkérik az autó forgalmi engedélyét, amelyben pontosan szerepel a megengedett legnagyobb össztömeg. Ha a mért érték meghaladja az engedélyezettet, a sofőrnek bírsággal kell szembenéznie.

A büntetés mértéke Spanyolországban attól függ, mennyivel lépik túl ezt a maximális értéket:

Ha a jármű össztömege 5% és 15% közötti mértékben haladja meg az engedélyezettet, az enyhe szabálysértésnek minősül, és a bírság a jármű tulajdonosa számára 300 euró (120 ezer forint) .

közötti mértékben haladja meg az engedélyezettet, az enyhe szabálysértésnek minősül, és a bírság a jármű tulajdonosa számára . Amennyiben a túllépés mértéke 15% és 25% között van, az már súlyos szabálysértésnek számít, és a büntetés körülbelül 800 euróra (320 ezer forint) emelkedik.

között van, az már súlyos szabálysértésnek számít, és a büntetés emelkedik. Ha a jármű több mint 25%-kal nehezebb a megengedettnél, a sofőr egy egészen horribilis, akár 4000 eurós (1,6 millió forint) összeggel is számolhat.

Éppen ezért mielőtt útnak indulunk – különösen a nyári hónapokban –, győződjünk meg róla, hogy a már bepakolt autó sem lépi túl a megengedett legnagyobb össztömeget. Ezzel nemcsak a jármű hatékonyságát és biztonságos úttartását javíthatjuk, de elkerülhetünk egy tetemes bírságot is, ami könnyen tönkreteheti a várva várt nyaralást.