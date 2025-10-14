Napjainkra a legtöbb autó jól megvédi utasait egy esetleges baleset esetén, biztonsági övek és légzsákok ölelésében akár karcolás nélkül kiszállhatunk az összetört járműből. De mi a helyzet a kutyákkal? Erre volt kíváncsi egy svájci autóklub, a Touring Club Schweiz (TCS).

Az autóklub abból indult ki, hogy ők a kutyákat a nekik szánt szállítóboxokba, kutyaketrecekbe csuknák az út idejére, mely az esetek többségében a csomagtérben kap helyet. Vettek is ezekből kilencet, az elérhető legolcsóbbtól (95 frank – 40 ezer Ft) a legdrágábbig (700 frank – 295 ezer Ft), majd egy töréstesztnek vetették alá őket.

Az eredmények megdöbbentőek voltak a svájci média beszámolója szerint. Az olcsóbb példányok darabjaikra hullottak, semmilyen védelmet nem nyújtva a kutyáknak egy balesetnél. Mivel töréskor éles részek is törtek le a szállítókról, ezek lényegében halálos csapdákká váltak a négylábúak számára. A kilenc kipróbált ketrecből végül három nyerte el a kiváló értékelést, melyekből kettő a legdrágább volt.

A TCS a teszt kapcsán arra is figyelmeztette az autósokat, hogy egy baleset esetén a rögzítetlen kutya is nagy erejű, szabadon mozgó tárggyá válik, komoly veszélyt jelentve az utasokra is.