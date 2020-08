Az idei listán tíz autó szerepel, ebből kettő kivételével Európában is kapható (illetve három: a Honda Fit / Jazz még előző generációs kivitelében kapható odaát, jövőre pedig az is eltűnik a piacról, nem kapja meg az új modellt Észak-Amerika.)

Egyesek divatból vagy a társaság kedvéért, mások hobbijuk vagy munkájuk nélkülözhetetlen társaként tartanak kutyát. Ma már a négylábúakat sem divat csak úgy felelőtlenül autóztatni – régen persze a gyerek is elvolt biztonsági öv meg ülésmagasító nélkül, de ahogy épeszű ember nem tesz már ilyet, ugyanúgy a kutyák szállítása terén is terjed a felelősségteljes hozzáállás.

A Toyota Sienna két kutyás aduja: irgalmatlan második sori lábtér és beépített porszívó. A kihajtható lábtámaszos ülés a gazdik számára teszi kényelmessé az utazást.

Pech, hogy pont a két legpraktikusabb típus: a két tolóajtós buszlimuzin nem jut el hozzánk. A Chrysler Pacifica plug-in hibrid hajtáslánccal, a vadonatúj Toyota Sienna pedig öntöltő hibrid hajtáslánccal csökkenti az utazás költségeit és környezeti terhelését. A Sienna egyébként a Toyota egyéb típusaiból (RAV4, Camry) is ismert, 2,5 literes hibrid egységet kapta meg, és mivel ezeket Európában is forgalmazzák, elvileg nem volna akadálya, hogy a Sienna is megvesse a lábát az Óvilágban – ha nem volna ez az általános crossover-őrület, a piac egyik legjobb családi autója lehetne, amelyhez akár fedélzeti porszívót, illetve 62 centis hátsó lábteret eredményező, lábikra-támaszos ultrakényelmes hátsó üléseket is rendelhetünk. A Chrysler Pacificával már személyes tapasztalatunk is van; a nem különben hipercélszerű autó sajnos csak privát import formájában kerülhet Európába.

És akkor jöjjön ABC-rendben az a tíz autó, amellyel a legboldogabbak lehetünk, ha a család tagjai között egy vagy több kutya is szerepel.

2020 legjobb autói kutyatulajdonosok számára