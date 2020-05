Hatvanöt centiméteren tologatható, lábtámaszos hátsó ülések, mélyhűtőrekesz és porszívó a középkonzolban, három vagy négyzónás klímaberendezés, láblendítésre mozduló, motoros oldalsó tolóajtók, magasra emelt könyöklő és asztalnyi lerakópult a vezető keze ügyében, hét USB töltő, tizennyolc pohártartó: a negyedik generációs Toyota Sienna tökéletesen testesíti meg mindazokat a funkcionális értékeket, amelyekhez olyan jó érzéke van az észak-amerikai autóiparnak.

De persze közben Toyota is, ezért végre hibrid hajtást kap: a RAV4 és a Camry által is alkalmazott GA-K padlólemezre épülő, új generációs modellt a 2,5 literes, soros négyhengeres benzinmotor köré épülő öntöltő hibrid egység eddigi legerősebb: 243 lóerős variánsával szerelték fel. A Toyota 10 év vagy 240 000 kilométer garanciát vállal az akkumulátorra, amely rövid távon önállóan is képes mozgatni a járművet.