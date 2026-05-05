Vannak autós átverések, amelyeknél az ember legfeljebb legyint: valaki drágábban adja tovább az autópálya-matricát, kamu-parkolóőr pénzt kér egy ingyenes placcnál, vagy egy hivatalosnak tűnő ember bírságot próbál beszedni az út szélén. Az indiai Gudzsarát államban viszont ennél jóval nagyobbat gondoltak a csalók: nem egy weboldalt vagy egyenruhát hamisítottak, hanem gyakorlatilag saját útdíjrendszert építettek ki.

A helyszín Morbi környéke, a Bamanbore–Kutch országos főútvonal, ami egyébként nem is fizetős. A hatóságok szerint a csalók egy használaton kívüli kerámiagyár területét használták fel arra, hogy az autósokat és teherautókat “levámolják”. Sorompókkal, beton terelőelemekkel, táblákkal és személyzettel dolgoztak, vagyis kívülről minden úgy nézett ki, mintha egy teljesen szabályos fizetőkapunál járnának a sofőrök.

A trükk lényege az volt, hogy a hamis fizetőkapunál jóval kevesebbet kértek, mint a közelben futó autópálya díja. A The Indian Express beszámolója szerint az autósoknak azt állították, hogy a pénzt templomépítésre fordítják.

Ez sokaknak elég volt: olcsóbb is volt, lelkiismeretileg is megmagyarázhatónak tűnt, a sorompó pedig ott állt az út mellett, tehát miért lett volna gyanús?

A rendszer teljesen illegálisan működött

A beszámolók szerint a csalás nagyjából másfél évig ment zavartalanul, és csak akkor kezdett igazán feltűnni, amikor a hivatalos útdíjbeszedőnél látványosan csökkenni kezdett a forgalom és a bevétel az autópályán, hiszen sokan inkább a főutat választottak, mert annak olcsóbb volt a díja (holott azért nem is kellett volna fizetni). Miután lecsapott a rendőrség a csalókra, a hivatalos fizetőkapu napi bevétele 15 millió rúpiáról 20 millió rúpiára nőtt, vagyis nagyjából 49 millió forintról 65 millió forintra nőtt.

A külföldi összefoglalók szerint a csalók nagyjából 270 millió forintnyi összeget szedhettek be az autósoktól illegálisan.

Ez önmagában sem kevés pénz, de az ügyben nem csak az összeg a megdöbbentő, hanem az, hogy mindez nem valami eldugott mellékúton, éjszaka, titokban zajlott.

Az eset azért is tanulságos, mert megmutatja, mennyire sokat számít a látszat. Ha van sorompó, tábla, mellényes ember és némi papírmunka, az autósok többsége nem vitatkozik, hanem fizet, főleg akkor, ha az összeg kisebb, mint amit egyébként várna. A csalók pontosan erre építettek: nem erőből kellett átverniük mindenkit, elég volt megteremteniük a hivatalosság illúzióját.

Korábban írtunk egy hasonló, kisebb léptékű, de ugyanilyen pofátlan módszerről: Indiában egyes helyeken a valódi fizetőkapu után hivatalos személynek látszó emberek állították meg az autósokat, fényvisszaverő mellényben, magabiztos fellépéssel, majd még egyszer elkértek 300-400 rúpiát (nagyjából 1-2 ezer forintot).