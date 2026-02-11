Érdekes jelenségről tett közzé videót egy indiai férfi, ami vele történt meg az ország egyik autópályáján. A sztrádán fizetőkapus rendszert alkalmaznak, az útdíj pedig itthoni szemmel nézve igen alacsony, 300 rúpia (1050-1400 forint). Azok után, hogy a turisták által egyébként igen felkapott részen fizettek,

hivatalos személynek látszó emberek még egyszer megfizettetik velük a 300-400 rúpiás összeget.

Hitelességüket növeli, hogy fényvisszaverő mellényben járnak, magabiztosan lépnek oda az autókhoz és valamiféle cetlit, iratot osztanak, így a zavarodott, arrafelé nem ismerős autósok többsége fizet is az őket megállítóknak. Mindez fényes nappal történik, a hatóságok pedig nem nagyon reagálnak rá.

Az indiai eset egyfajta extrém változata annak a módszernek, mellyel Európában próbálják lehúzni az autósokat. Mostanság ugyanis elszaporodtak azok az esetek, amikor az ingyenes parkoló “őre”, szintén hivatalosnak látszó ruhában próbál pénzt kérni a várakozásért. Pár hónappal ezelőtt mi is belefutottunk egy olyan spanyolországi területbe, ahol előzetesen, a Google-értékeléseknél felhívták a figyelmet az ilyesfajta csalásokra.

Nemrég egy másik ravasz lehúzásról is írt a Vezess:

