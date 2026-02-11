Érdekes jelenségről tett közzé videót egy indiai férfi, ami vele történt meg az ország egyik autópályáján. A sztrádán fizetőkapus rendszert alkalmaznak, az útdíj pedig itthoni szemmel nézve igen alacsony, 300 rúpia (1050-1400 forint). Azok után, hogy a turisták által egyébként igen felkapott részen fizettek,

hivatalos személynek látszó emberek még egyszer megfizettetik velük a 300-400 rúpiás összeget.

Hitelességüket növeli, hogy fényvisszaverő mellényben járnak, magabiztosan lépnek oda az autókhoz és valamiféle cetlit, iratot osztanak, így a zavarodott, arrafelé nem ismerős autósok többsége fizet is az őket megállítóknak. Mindez fényes nappal történik, a hatóságok pedig nem nagyon reagálnak rá.

Almost 300 to 400 rupees is already paid as toll between Mandi and Manali these days. Then who are these fake collectors charging another 300 rupees and for what purpose? Where are the authorities? Can anyone just stand on the road with a printed slip and start extorting money… pic.twitter.com/CXjXht3Aq2 — Nikhil saini (@iNikhilsaini) February 10, 2026

Az indiai eset egyfajta extrém változata annak a módszernek, mellyel Európában próbálják lehúzni az autósokat. Mostanság ugyanis elszaporodtak azok az esetek, amikor az ingyenes parkoló “őre”, szintén hivatalosnak látszó ruhában próbál pénzt kérni a várakozásért. Pár hónappal ezelőtt mi is belefutottunk egy olyan spanyolországi területbe, ahol előzetesen, a Google-értékeléseknél felhívták a figyelmet az ilyesfajta csalásokra.

Nemrég egy másik ravasz lehúzásról is írt a Vezess: