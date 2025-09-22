Azok a turisták, akik Olaszországban voltak az elmúlt nyarakon, egyre gyakrabban számolnak be a „tükrös trükk” néven ismert csalásról. Ez az átverés sok pénzbe kerülhet, ráadásul veszélyes is.

A történet általában a következőképpen zajlik: a bandák bűnözői lesben állnak, és kinézik maguknak az autójukban ülő turistákat. Kifejezetten külföldiekre vadásznak, akik nem ismerősek a környéken.

Egy viszonylag csendes úton elhaladva mellettük követ dobnak az autóra, saját tükrüket pedig már jó előre megtörik. Ezután megpróbálják megállásra kényszeríteni a turistákat azzal, hogy megelőzik őket. A helyzet gyorsan fokozódik: a sofőr dühösen kiszáll, kiabál és nyomást gyakorol rájuk az állítólagosan „megrongált” autó miatt. Egy osztrák férfi a Heute.at beszámolója szerint bedőlt a trükknek, és fizetett 100 eurót.

A cél, hogy az autóra dobott kő okozta apró sérüléssel és a hanghatással bizonyítsák, hogy az illető nekik hajtott, és sokkal nagyobb kárt okozott. Amikor pedig nagy darab, nagy hangú helyiek hőzöngve követelnek „kártérítést”, akkor nehéz higgadtan reagálni.

Egy salzburgi házaspár is találkozott a tükrös trükköt alkalmazó bandával. A 71 éves nyugdíjas, Hermann Bauer és felesége néhány napot Olaszországban töltött, többek között a népszerű üdülőhelyen, Caorléban is – számolt be a Jesolo Magazin. Amikor a házaspár Udine felé tartott, elkezdődtek a bajok.

Az osztrák autós egy, az út szélén parkoló autót vett észre. Elhajtott mellette, majd hirtelen egy hangos csattanást hallott. A zajon kívül azonban semmi mást nem lehetett észrevenni; a Mercedes, amelyben a házaspár ült, meg sem rezdült. Később tűnt fel a visszapillantóban a kocsi, amit már korábban is látott: az autó sofőrje fényjelzésekkel és folyamatos dudálással hívta fel magára a figyelmet. Hermann Bauer lehúzódott jobbra.

A sofőr dühösen szállt ki, és azonnal hangosan szitkozódni kezdett olaszul. Azt jelezte, hogy Bauer megrongálta és letörte az autója visszapillantó tükrét.

A salzburgi férfi nem dőlt be a csalásnak. A feleségével az autóban maradt, nem tett eleget a fenyegető sofőr egyetlen követelésének sem, és elhajtott.

A szakértők javaslata minden ilyen esetre ugyanaz: ha lehet, vegyük videóra az eseményeket, maradjunk az autóban, de elsősorban hívjuk a 112-es európai segélyhívó számot, majd a kiérkező rendőrök eldöntik, kinek van igaza. Ezt a csalók az esetek száz százalékában már nem várják meg.