A Thule nem túl régi motoros a tetősátor iparágban, de ügyesen ugrottak bele 2018 év végén a bizniszbe, amikor megvásárolták a 2010-ben alapított, kaliforniai székhelyű, tetősátrakat gyártó márkát a Tepui-t. (A tepui vagy tepuy Dél-Amerika guyanai-pajzsán, elsősorban Venezuelában és Guyana nyugati felén emelkedő táblahegy. A tepui szó jelentése a bennszülött pemon nép nyelvén azt jelenti: az istenek háza – wikipedia.) Az érdeklődés nem volt véletlen, az elmúlt években elképesztő mértékben nőtt meg a kereslet a tetősátrak iránt és egyre több cég jelenik meg valamilyen hasonló termékkel a piacon.

Jobb- és baloldalon is lehet a létra, illetve a sátor lenyíló része

Főleg az autókra rögzíthető, különféle kiegészítők, tetőboxok, csomagtartók, bicikliszállítók gyártásában számít vezető márkának a Thule, a Tepui pedig a sátorgyártáshoz ért, így valószínűleg mindenkinek gyümölcsöző lesz ez az együttműködés. A Thule a hírek szerint nem nagyon szól bele a sátortervezésbe, viszont várhatóan a jelenlegi, kissé körülményes, csavarokkal felfogatott, szerszámot igénylő rögzítési rendszer helyett kitalálnak majd egy kényelmesebb, gyorsabb megoldást a sátor és a tetőcsomagtartó közötti kapcsolatra.

Miért jó, jobb a tetősátor?

Aki állított már fel akármilyen sátrat, az tudja, hány ponton vérezhet el a későbbi, kényelmes pihenés, alvás. Először is vízszintes terepet kell találni, lehetőség szerint olyat, amin nincsenek szúrós, éles kövek, kisebb gödrök, amikbe álmunkban belehengergődzünk, sem pedig sunyi pocsolyák, amik reggelre beszivárognak alánk. És akkor a bogarakról, leverhetetlen cövekekről, mindent behálózó feszítőkötelekről, alu-, vagy éppen üvegszálas sátorrudakkal hadakozásról, befolyó esőről, a kifeszített zsinórokban megbotló részegekről, és egyéb bonyodalmakról még nem beszéltünk. A tetősátorral ezeket mind elfelejtheted, egyedül az éjszakai pisilés lehet macerásabb fentről, mint a talajszinten.

Milyen menet közben?

Használaton kívül az egész tetőt lefedő, szögletes, 122 x 143 x 31 cm-es, 60 kilogrammot nyomó téglatesttel kell együtt közlekedni, ami mindig a tetőn van. Van a kínálatban helytakarékos változat is, ami mellé kerékpár, vagy kajak is rögzíthető a tetőre. Kanyarban, mélygarázsba lehajtva nem szabad elfelejteni a plusz tömeget, illetve a 31 centivel megnőtt magasságot sem, és autópályán a nagyobb szélzaj, megnövekedett fogyasztás is érzékelhető. Gyorsan menni nem érdemese vele, a gyártó is csak legfeljebb 130 km/órás tempót ajánl. A vastag, vízálló ponyvából készült takaró, ha lelkiismeretesen lett felszerelve, akkor utazás közben megvédi a sátrat a beázástól, bogaraktól.

Fel lehet építeni jobb, vagy baloldalra szerelt létrával, ezt érdemes végig gondolni, hogy hogy lesz komfortosabb. Ez attól függ, hogy a vezető, vagy a jobb leső ülést kell-e gyakrabban nyitogatni, de pickupra, terepjáróra akár hátrafelé néző bejárattal/létrával is felszerelhető a sátor, és különféle kiegészítőkkel akár a sátor alatti, már amúgy is fedett részt is be lehet építeni. Valahogy így:

Elbírja a tető?

El. A Thule gyári előírása szerint ugyan nem minden tetősínre ajánlják a sátrat, mert annak álló helyzetben akár 272 kg-ot, – három felnőttet, plusz a 60 kilogrammos sátrat – is el kell bírnia. A felszerelésnél azt is megadják, milyen messze legyenek egymástól a keresztrudak, illetve hogy azokat lehetőség szerint az autó B, és C-oszlopa közelébe szereljük, mert ott stabilabb a karosszéria. Az autóknál jellemzően 70-80 kilogramm körüli legnagyobb megengedett tetőterhelést találunk, de ettől függetlenül a 270 kilót is elbírja az autó. Azért szerepel a katalógusban szerényebb terhelhetőség mert azt autózás közben, kanyarogva, fékezve is tudnia kell a tetőnek, de sátrazni jó eséllyel leparkolt autóban szoktak az emberek.

Nem billeg?

Nem. Mivel az autó hossztengelyére merőlegesen van felszerelve a tetősátor, hiába forgolódsz álmodban, nem nagyon fogod belengetni az autót. Jó, én 75 kiló vagyok, másfél mázsával már előfordulhat, hogy összehozol magad alatt egy 3-as erősségű földmozgást. Meglepően stabil a szerkezet, masszív, erős a sátoranyag is, és a dupla rétegnek, megszámlálhatatlan ablaknak, szellőzőnek hála a mostani irgalmatlan melegben is élhető a belseje. Azonban nem csak a klíma jó benne, hanem a 132 centiméteres belmagasság is fejedelmi, kényelmesen lehet benne ücsörögni, pakolni, öltözködni. Egy dolgot sajnálok csak, hogy a létrát nem lehet rendes várvédőhöz méltó módon felhúzni, amikor eljön az alvásidő. De ez érthető, a létra is teherviselő elem, nem jó ötlet kiiktatni a rendszerből.

Készült a sátorról gyári videó is, ami nyomokban Land Rovert is tartalmaz, és igazán rafináltan éri el, hogy ha megnézted, te is elkezdj vágyódni azután, hogy azonnal valami kalandba vágj, aminek a végén a kocsi tetején húzd a lóbőrt:

Bonyolult kinyitni?

Nem. De ha magasabb építésű autód van, jó, viszel magaddal egy kis fellépőt, vagy sámlit, hokedlit, hogy mindent elérj. Miután vízszintes felületre parkoltál, a folyamat a masszív, vízálló ponyva leszedésével kezdődik, a rögzítőpántokat kell kioldani, majd egy cipzárat kell körbehúzni és kész. Ha nem maradsz sokáig, akkor a ponyvát ne is szedd le teljesen, az egyik oldalánál hagyhatod a sínbe rögzítve. Ha ez megvan, a cucc tetején rögzített teleszkópos létrát kell kihúznod, majd annál fogva lebillenteni a sátor alját adó felületet, és megtámasztani a létrával. Időben még mindig egy percen belül vagyunk, de most jönnek a pepecselős részek.

A sátorba bekészített merevítő pálcákkal kell néhány ponyvát kifeszíteni, ami igényel egy kis erőt, ügyességet, de pár percnél ez sem tart tovább. Ha kész, mássz be, akaszd ki a két gumikötelet, ami a sátor oldalfalait húzza be középre, hogy könnyebb legyen összecsukni. Már csak a hálózsákokat, alváshoz nélkülözhetetlen apróságokat kell felcipelni és kész. Aláfekvés, extra matrac nem kell, alapból vastag, kényelmes, egy darabból álló matrac borítja a sátor belsejét és néhány zsebbe is tudsz pakolni. Az összes nyíláson szúnyogháló van és rengeteg ablakot nyithatsz, a tetőt kinyitva pedig hanyatt fekve csillagokat is bámulhatsz, ami elég nagy királyság.

Elpakolni sem tart tovább, mint összeállítani, csupán arra kell figyelni, semmit ne hagyj szét magad után. Illetve, ha a nyaralás után hazaérsz, érdemes kiszárítani, kiszellőztetni, mielőtt elteszed a pakkot a következő szezonra.

Mennyibe kerül?

Jelenleg a kétszemélyes Thule Tepui sátor 499 ezer forinttól kapható, a háromszemélyes 599 ezer, míg a szintén háromszemélyes, de beépített alsó résszel érkező palota 799 ezer forintba kerül. Persze ez nem kevés pénz, de azért ki lehet számolni, hogy hány kirándulás, illetve szinte bárhol eltöltött éjszaka után hozza be az árát.