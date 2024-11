Ahogy a ráncfelvarrásoknál megszokhattuk, az autó alapjaihoz most sem nyúltak hozzá, a jellegzetes XC90 forma továbbra is változatlan maradt. Azonban az orr teljesen megújult, új a hűtőmaszk, illetve annak rácsmintája is, lecserélték a lökhárítót, változtak a motorháztető domborulatai, és a fényszóró is. Utóbbi már belelóg a szélesebbre rajzol hűtőmaszkba, valamint a T-alakú nappalifény csíkja is másként néz ki a LED mátrix technikájú fényszóróban.

A fém hűtőmaszk mintája, a Thor pörölyére hajazó nappalifény a széles hűtőráccsal vészjósló tekintetet kölcsönöz az amúgy békés lamantinnak látszó autónak. Maradt energia egy kis poénra is, a T-alakú kalapács alá még odabiggyesztettek egy fém szegre hasonlító betétet is.

Hátul reszeltek egy kicsit a már sötétebb dizájnú, jellegzetesen Volvo-s kinézetű, magasra felnyúló lámpatestek formáján és a benne lévő világítótestek elrendezésén is. Ez anno annyira jól sikerült, hogy máig messziről felismerhetők azok a Volvo modellek, amelyeken feltűnik. Ha ráncfelvarrás, akkor kötelezően új színnek is kell lennie – Mulberry Red fantázianéven érkezett a friss szín – illetve új 20, 21 és 22 colos méretű felnik is választhatók az autó alá.

A tekintélyes méretű, klasszikus szabadidő-formájú autó 4953 milliméter hosszú, 2140 mm széles, – behajtott tükrökkel 1931 mm – 1767 mm magas, tengelytávja pedig 2984 mm. Hasmagassága 205 – 216 mm és papíron, felnimérettől függően 11,9 – 12,1 méter sugarú körben tud megfordulni.