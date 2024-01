Sport, Hybrid, Electric és Adaptive helyett a megújult BMW X5-ben Sport, Hybrid és Electric üzemmód van, ezeken belül egyéni (Individual) beállítási lehetőségekkel vagy takarékos eco pro-val. Az alapértelmezés a hibrid, ebben indul el az autó, a tisztán elektromos haladást akkor is külön ki kell választani, ha tele az akkumulátor. A hajtásvezérlés hibridként is igyekszik a villanymotorra támaszkodni városi forgalomban, elektromosan elindulni és gyorsulni, ameddig szabad.

Kellemetlen, ha elinduláshoz a fokozatválasztót picit hátrébb húzod a szándékoltnál, mert az autó átvált sport üzemmódba, amitől azonnal beindul a benzines, jóllehet csak el akartál indulni kőolajszármazékok elégetése nélkül. Jobb lenne álló helyzetben határozottabb elválasztás vagy ha hidegindításkor csak a csonkot kétszer meghúzva váltana át az autó dinamikus üzemmódba.

Sokat jelent a BMW X5 LCI értékeiben az adaptív légrugózás, amit itt felár nélkül kapunk. Nemcsak hátul, ahol a szintszabályozás miatt jobban kell, hanem elöl is. 21-es felnikkel a légrugózás sem tud varázsszőnyeget teríteni a töredezett aszfalt helyett az autó elé, de kevés zavaró hatás jön át az út felől, az X5 nehezen kizökkenthető békében gördül.

A légrugókkal az autó hasmagassága is széles határok között állítható terepre tévedve és sztrádán hasítva, a fara leengedhető a csomagtér felőli gombbal, hogy kényelmesebben berámolhassunk.

Érdemes áldozni a 478 600 forintos összkerékkormányzásra, mert egészen más úgy betévedni egy mélygarázsba, hogy nem 12,6 méteres fordulókör nehezíti a parkolást. A kormány lágyan jár, homogén kormányérzetet ad és a hátsó kerekek elfordításával váratlanul kezessé teszi a tesztelt BMW X5-öt.

Nagyon szeretjük a BMW autóiban a szélvédőre vetített kijelzőt. A nagy felületre, tökéletes leolvashatósággal, verőfényben és éjjel is pont jó fényerővel kivetített információk biztonságosabbá és kényelmesebbé teszik a vezetést, pláne akkor, ha a navigációt követed.

Egy ideig érdekes a Hans Zimmer komponálta hangzásvilág, de az elektronikus zenei morajlást produkáló Iconic Sounds nélkül csendesebben és nyugodtabban utazhatunk, ha a menüből kikapcsoltuk.

Amúgy is jobban tetszik a hathengeres zenéje. A sorhat selymesen puhán forog és simogató hanggal jár, amikor lemerült az akku, vagy hirtelen és erősen gyorsítunk vagy sport üzemmódba váltunk, amitől mindig beindul. Villanymotorral és hibridként is állandó az összkerékhajtás. A hajtásrendszer a csúszós utakon jól kivehetően a hátsó kerekeket favorizálja a nyomatékarányban, ami élénkebbé teszi az autót csúszós úton. Az X5 hátsó kerekei között önzáró differenciálmű és elektronikus nyomatékelosztás dolgozhat a kezünk alá.

Persze sportosnak sosem lesz sportos egy X5, csak kevésbé nehézkes és tohonya, mint a többi dömper ebben a kategóriában. A kellően feszesre hagyott légrugózással nincs öles oldaldőlés kanyarokban, csak akkor van zavar az erőben, ha hektikusan, sok gázadással-gázelvétellel vezetünk. Ezt nehezebben reagálja le a finoman kapcsoló nyolcfokozatú automatika és megbillen a hajtáslánc magabiztossága.

Akárcsak a tavaly ősszel tesztelt dízelből, ebből az X5-ből is a könnyed fölény árad. Semmi izzadságszag nincs abban, ahogy kényelmesebb, erősebb, gyorsabb és többet megy árammal, mint a legtöbb mai autó.

Mindegy, hogy nappal vagy éjjel, lassan vagy gyorsan utazol vele, az X5 teljes biztonságérzetet nyújt havas emelkedőkön, ónos esőtől csúszós autóúton vagy 250-nél a német sztráda belső sávjában.

Néha szelíden gurul villanymotorjával a lassításokkal, fékezésekkel begyűjtött, a sport üzemmódban a benzinessel termelt vagy a konnektorról betáplált áramot felhasználva. Máskor rendíthetetlenül rombol, két motorjával lerövidítve az előzéseket és 4,8 másodpercre kurtítva az állórajtos gyorsulást 100-ig. A 45e jelű elődé 5,6 mp volt, nagy dolog ezen a szinten majdnem egy másodpercet javulni.

Videón a zöld rendszámos X5



a videó a hirdetés után indul

Fűtés hátul is működik a szélső üléseken, elöl hűthetők is az ülések és masszázsfunkció is van hozzájuk, bőven megér 421 200 forintot a felfrissülés. A feláras komfortülések nevében joggal szerepel a kényelem, a meghosszabbítható lábtámaszos, a fejtámlákat és a háttámla felső részét is motorral állító fotelekből nem sietős kiszállni. A kényelmet zajcsökkentő oldalüvegezés javítja hátul is, de annyira pitiáner dolog ezért elkérni még 229 800 forintot egy 37,7 millióról induló luxusterepjáróban.

Kevés új autó van, amiben előbb-utóbb nem kényszerülsz deaktiválni a részben csak idegesítő, részben veszélyesen ostobán működő vezetőtámogató segédrendszereket, ami rossz esetben csak P állásban lehetséges. Az X5 megkíméli az idegrendszeredet ezektől a nyűgöktől, pedig ebben a modellfrissítés óta végképp minden benne van, amit most az autóipar tud. Csak itt normálisan működnek.

Ezzel az autóval külön program a zenehallgatás. A Bowers &Wilkins-audiorendszer 20 hangszórója közül a tetőbe is jutott néhány a térhatás tökéletesítéséhez. A Diamond Sound hangrendszer 1550700 forintba került a tesztautóhoz, de olyan minőségben szól, hogy a kocsi alapárának nem csak 4,1 százalékát érné meg. A nagyfeszültségű akkuval a benzines motor járatása nélkül élvezhetjük a zenét és fedezhetünk fel új elemeket kedvenc számainkban.