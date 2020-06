Aki ismer, tudja, hogy az ennyire nehéz, drága és pöffeszkedésre hajlamosító autókat hűvösen fogadom. A zöld rendszámos hibrid X5 megfogott, mert zavarba ejtően jó autó.

Röviden – BMW X5 xDrive 45e Mi ez? Ötüléses SUV, hibridverzió az X5 negyedik generációjából, külső töltésű akkumulátorral, zöld rendszámmal, benzines sorhattal, összesen 394 lóerővel. Mit tud? Remekműbe hajlik. Sokat megy árammal, hibridként erős és kifinomult autó. Mibe kerül? 24 454 000 Ft az alapára, amivel a 40d és az 50d között van. Extrákkal együtt a tesztautó listaára eléri a 39 498 100 forintot. Kinek jó? Univerzális luxusterepjárót kereső embereknek városba és hosszú utakra. Sokat autópályázók jobban járnak a dízelmotoros és villámtölthető Mercedes GLE 350de hibriddel.

Sokáig bizonygatták az európai autógyártók, hogy a Toyota nem jó lóra tett a hibriddel. Aztán az élet inkább azt igazolta, hogy ők nem tettek jó lóra a laborban tiszta, közúton szennyező dízelekkel. Mára a dízelmotorok a valóságban is tiszták lettek, változatlanul erősek és keveset fogyasztanak, de nagyakkus hibridjébe a BMW nem is teszi bele hathengeres dízelmotorját. Cserébe a konnektoros hibridbe bekerült a benzines sorhat, amivel a plug in hibrid lehet a legvonzóbb G05 Magyarországon.

Külső Hiába kap zöld rendszámot, az X5 szigorán ez nem sokat enyhít. Mivel a 4922 mm hosszú és 1745 mm magas kolosszus 2004 mm széles, ezekkel a dimenziókkal már nem hat abszurdnak a hűtőmaszk. A vesemegnagyobbodás itt is diagnosztizálható, de a két méternél szélesebb autó jobban elviseli, mint az F40. 2004 mm széles, hossza 4922, magassága 1745 mm. Ekkel a dimenziókkal már nem hat abszurdnak a hűtőmaszk. Képek: Csepreghy Dániel A kétmillió eladott X5-öt követő negyedik generáció arányainak jót tesz a 2975 mm-re nyújtott tengelytáv, a túlnyúlások csökkenése. Oldalnézetből főleg az első sárvédőktől a hátsó lámpáig futó fénytörő él oldja hatásosan az ebédlőasztalnyi lemezfelületet, megvan a klasszikus hokiütő-motívum a csomagtérablakon és az autó minden porcikájából árad a fölényes magabiztosság.

Belső tér Írtunk már a 30d-ről, a négyturbós csodadízelről, voltunk G05 menetpróbán és vezettük tavaly ősszel a 45e-t is, emiatt erről most csak röviden. Nagyjából 700 ezer forintért a többi X5-ből rendelhető 5+2 személyes, a konnektoros hibridből azonban csak ötüléses készül Amerikában. Ez erős hátrány a hét üléssel is elérhető XC90 T8-hoz képest. Mivel az akkumulátornak kell a hely, 650-1780 literről 500-1720 literre csökken a csomagtartó térfogata. Ez még mindig van akkora, amiért egy kompakt kombit megdicsérnénk. A csomagtérfedél alsó és felső része is gombnyomásra nyílik ki illetve záródik, a külön nyitható csomagtérablak viszont hiányzott. Nagyon szép az X5 utastere, ám a térkihasználás közepes. Elöl királyi a pompa, de a hátsó sor komfortja nem lép el ennyire az átlagostól. A térbőség nem annyira meggyőző, mint a 4922 mm hosszból adódhatna és magas embereknek a lábtartás sem ideális hátul a viszonylag alacsony üléspadon. Háztáji videó az élénkítő és az ellazító program működéséről. Pörgős zene és pulzálva befújt hideg ülésszelőztetéssel illetve andalító muzsika és szelíd ülésfűtés ugyanott Ezernyi funkciója, okossága, figyelmessége dacára a tesztelt BMW X5 45e nem terheli túl az embert. Menürendszere példásan átgondolt és érintőképernyővel, iDrive-pogácsával, hangutasítással vagy mozdulatvezérléssel is működik, kinek mi fekszik jobban. Figyelmességként a menüben megjelenő autó színe és felnije azt a konfigurációt követi, amiben a tulaj megrendelte az X5-öt.

Technika Ügyfélszemmel jó volna városban elektromosan, hosszabb utakon dízelmotorral járni, de a BMW következetesen benzinmotorral kombinálja a hibridjeit. A konnektoros dízel hibrid még drágább, még súlyosabb és Európán kívül nehezebben eladható volna, ezért csak a Mercedes-Benz és a Range Rover áldozott rá. Négyhengeres elődje után a plug in hibrid X5 áttért a 2998 köbcentis sorhatra, ami a modellfrissítéssel a G30-ban is megtörténik. Az elődben a négyhengeres 245 lóerős volt 350 Nm-rel és nem is a gyorsulása, inkább a fogyasztása árulta el, mennyire küzdött a testes X5-tel. Ez a láncos vezérlésű motor a nem hibrid X5 40i-ben 340 lóerős egyformán 450 Nm nyomaték mellett. Itt elég 0,7 bar töltőnyomás és nem kell 286 lóerő fölé engedni, mert a villamos gép támogatja. A B58B30 motorkódú hathengeresnek egy ikercsatornás turbója van fix lapátgeometriával, közvetlen benzinbefecskendezéses, furata (94,6 mm) nagyobb a löketénél (82,0 mm). Észak-Amerikában nincs, Európában és itthon is van részecskeszűrője. Normál Otto-motor, nem használ Miller-ciklust. Amerikában létezik hátul hajtó sDrive40i, mint mifelénk volt az F15 25d-ből, de már az összes európai G05 összkerekes, a hátsókat favorizáló nyomaték-eloszlással. Az autó erősen molett: 2435 kilós. A vontatható tömeg az X5 40i vagy a konnektoros hibrid GLE 350de 3,5 tonnájáról 2,7 tonnára csökken, de ez sem kevés. Az ADAC szerint, aki 22 collos felnit választ, ami a tesztautót is ékítette, annak le kell mondania a vontatásról, de erről nem sikerült kiderítenem, tényleg így van-e. Mivel a Countrymannel és a 225xe-vel szemben a BMW itt a váltóharangba integrálta a villamos gépet, elektromosan haladva is összkerekes az autó, ami kiszámíthatóbbá teszi télen. A szinkronmotor paraméterei nagyjából az eddigiek. Forgatónyomatéka 15 Nm-rel 265-rel nőtt, teljesítménye maradt 83 kW, azaz 113 lóerő. A rendszerteljesítmény 360 helyett 394 lóerő, a hajtásrendszer nyomatéka 500-ról 600-ra ugrik. A nagyfeszültségű akkumulátor kapacitásából az élettartamát meghosszabbító tartalékon felül 21,58 kilowattórányi áram használható az autó hajtására, a bruttó kapacitás 24 kWh. Ez több annál a bruttó 22, nettő 19 kilowattóránál, mint amivel az elektromos i3 indult.

Töltés Fájdalmasan gyenge a fedélzeti AC-töltő. A 16 amper és a 230 volt szorzata 3,7 kilowattos töltőteljesítmény, mert csak egy fázisról tölt és arról sem tud 32 ampert. Ezt először alig akartam elhinni, de tényleg feleannyit tud, mint a Mercedes GLE 350de a 7,4 kilowattal. Közterületi AC-töltőket kár blokkolni az X5 45e-vel, mert itt is legalább 6,5-7 óra telik el a teljesen lemerült akkumulátor feltöltéséig, korszerűtlenebb épületekben 10-11 óra is kellhet. Az áramerősség a menüből csökkenthető, nem fogja leverni a biztosítékot ott sem, ahol sok a 16 amper. Ez a lassúság annak passzol, aki a munkahelyén vagy otthon csorgatja az áramot a luxusterepjáróba, egy bevásárlás, mozizás alatt szánalmasan csekély töltöttségre tehet szert az autó. Egyenáramú gyorstöltés (DC) nincs, pedig ennyi évvel a CHAdeMO-csatlakozós Outlander PHEV után akár ez is beleférhetne egy 24 millióról induló autóba. Pláne, mert a GLE 350de villámtölthető egyenáramról a CCS-aljzattal. Nyilvános helyen néha jól jönne a középső töltőnyílás, de a bal első sárvédőbe helyezett töltőnyílás az otthoni, garázsbeli töltéshez passzol. Ez sokkal gyakoribb eset a tulajok mindennapjaiban, mint a közterületi töltés és a többségnek szinte biztosan van garázsa. Egy zöld rendszámos, konnektoros hibrid üzemanyagköltsége és környezetkárosítása azzal mérsékelhető, ha a tulaj hajlandó tölteni az autót, vesződni a kábelek tisztán tartásával, összeszedésével. Ez erősen egyénfüggő. Van, aki a konnektoros hibrid cégautó töltőkábelét a gyári fóliában adja vissza a futamidő végén. Más viszont beleszeret az elektromos suhanásba, lelkesen tölti az akkut és alig tankol bele. A BMW adatai szerint a felhasználók 70 százaléka tölti konnektoros hibridjeit és ki is használja elektromos hatótávolságukat. Ne utáljátok a zöld rendszámra jogosult monstrumokat, mert az új generációs plug-in hibridek hatótávjaival legalább adott és életszerű a lehetőség, hogy elektromosan vagy igazán kevés benzin elégetésével mozogjon az autó városban.

Vezetés Mivel a tesztautó nem a kijelzős kulccsal érkezett, így töltögetni sem kellett a rövid távon menő, hosszabb távon kissé terhes display kulcsot. Belül alig hallani, de a kötelező hanggenerátor a zöld rendszámos BMW X5-ben is működik, figyelmeztetve a gyengénlátókat, vakokat, gyalogosokat, kerékpárosokat a halk járműre. Csendes autóként a konnektoros hibrid X5-nek is műhanggal kell figyelmeztetnie az embereket, ha 30 alatt, villanymotorral oson Nem kell oligarcha-oldalbordának lenni, hogy a 2004 milliméteres szélesség óvatossá tegyen forgolódás közben, a kiváló kamerarendszer és a hasonlóan jó akusztikus parkolássegítő ellenére is. Cserébe az autó megjegyzi a leállítás előtt megtett utolsó 50 méter kormányzását és ezt megfordítva képes kitolatni helyettünk, valamint a lézererősítésű LED-fényszóróval fél kilométerre beleszúr a sötétbe. Egy ennyire nagy, ennyire drága, ennyire erős és ennyire jó autó tehermentesíthet bármiféle bizonyítási kényszertől. Igen, a pirostól szinte átmenet nélkül ugrik fel 60-ra, igen, odaveri a legtöbb próbálkozót és igen, lehet vele dúvadként pusztítani a belső sávban. De kell ez? Nem a Q7, a GLE, a Cayenne és az X5 csinál előembert az érintettekből, hanem ők választják az attitűdjükhöz illő, szorongásaikat oldani képes rombolót. Pedig ez az X5 igazán békés karakterű autó. Ha akarod, nem zajong, nem zabál és még kipufogógázt sem bocsát ki magából. Barátságos a világos belső tér, a nagy üvegfelületekkel nem vagy befalazva. Lakott területről kitörve káprázat, amit a tesztelt BMW X5 45e nyújt. Rugózási komfortja a 22 collos felnikre sminkelt 275/35 illetve 315/30 gumiréteggel is simogató, motorzenéje ajándék, a sorhat kifinomultsága áldás. Nagyon adja magát benne a nyugodt utazás, minél messzebb, annál jobb. A kifelé nyíló tolótető 80-100-ig zavaró huzat nélkül engedi be a zivatarfelhők mögül előbukkanó napsütést. Aki ellocsol milliókat a szükséges extrákra, azt a zöld rendszámos X5 a tenyerén hordozza. A hosszú utazások mindhárom fontos összetevőjében (ülés, hifi, fényszóró) kiemelkedő. A Bowers & Wilkins Diamond surround hangrendszerben nemcsak az 1 857 300 forintos ár, a hangszórók rácsa és megvilágítása különleges, de a zenei élmény is. Kellő odafigyeléssel és csendes városi forgalomban a 66 kilométerre ígért hatótávot ki lehetett tolni 75 kilométerig a tesztautóval, ami hatalmas előrelépés. Az előd 20-24 kilométere gyakorlatilag megháromszorozódik. A WLTP szerinti hatótáv 67-87 km. Az Electric üzemhez is konfigurálhatunk sportos futómű-beállítást és kisebb kormányerőt, ahogy tetszik. Villanymódban a benzines csak rémült padlógázra kapcsolódik be, biztonsági okból. Amikor Electric módban nullára csökken megtehető kilométerek száma és az autó átáll Hibrid üzemmódra, akkor is sokat szunnyad a benzines. Hathengeres motorjával a tesztelt BMW X5 45e nem tölti fel a lemerült akkukat menet közben, ennek nem is volna értelme. Viszont tartalékolhatja a töltöttséget, ha olyan helyre tartunk, ahová nem hajthat be belső égésű motorú autó. A zóna határán a kocsi képes magától átállni elektromos hajtásra, leállítva a benzines hathengerest. Persze az akku lemerülésével sem állna meg az autó és a vezető felülbírálhatja az üzemmódváltást egy gombnyomással, a kristálydíszes fokozatválasztó melletti kapcsolóval. Majdnem 400 lóerővel és a fülsimogatóan morajló hathengeressel akkor is van minek örülni, ha Sport üzemmódban folyamatosan él a benzines. A modellváltással eltűnt az a kellemetlen lobogás, amit az előd produkált országúton sportosan vezetve. Ebben a 22-es felnik és a sportos gumik is segíthettek. Amikor a benzines magára marad és csak annyi áramot használhat fel gyorsításhoz, amennyit a hibridrendszer villanymotorja nem engedett veszendőbe menni gázelvételkor és fékezéskor, akkor a fogyasztás annyi, amire egy 286 lóerős, vezető és csomag nélkül 2435 kilós aszfaltterepjárótól számíthattok benzines motorral. Örültünk, hogy a 83 literes tankból 69 megmaradt a hibridesítés ellenére. Hosszabb utakon ez nagyjából 100-130 kilométeres csökkenés, aminek a felét kiegyenlítheti az elektromos akciórádiusz.

Költségek Arra nem képes a benzines hibrid, amit az országúton 6,3 literrel elguruló 30d tudott fogyasztásban. Cserébe a benzinfogyasztása lehet 0 és 15 liter/100 km között bármennyi, a tulaj áramtöltési hajlandóságától függően. Benzinnel járva 12,7 litert tankoltunk 100 kilométerre, a teljes teszttávra vetítve csak 5,2 literes fogyasztás adódna 100 kilométerenként az áramon felül, mert szorgosan töltöttem az akkumulátort. Nem sietve 29-41 kWh/100 kilométeres városi fogyasztást mért a fedélzeti számítógép, ha ehhez hozzáadjuk a töltési veszteséget, akkor is potom pénzből tankolhatunk. 100 km-re vetítve 2819 forintot fizettem a köztöltőn felvett áramért 80 Ft/kilowattóra tarifával, ami benzinből 8,1 liternek felel meg. Aki otthon tölti az akkukat, legfeljebb négy liter 95-ös költségével mozoghat a zöld rendszámos cirkálóval a habitustól függően 12-18 liter közötti városi benzinfogyasztás helyett. 23 454 000 forintról indul a BMW X5 45e, tehát árban közelebb van a 340 lóerős 40d-hez, mint a teljesítményben vele összevethető, M Performance 50d-hez. Ameddig a konnektoros hibridre él az ingyenes parkolás, ez döntő előnye, nemcsak anyagilag, inkább kényelmi szempontból. 16 millió forintot a tesztautó alapján el lehet költeni az extrákra, ha nagystílűen választunk, például tévéfunkciós Professional szórakoztatórendszert a hátsó ülésekhez és vezetőtámogatási csomagot egyformán 878 ezer forintért, lézerfényszórót 675 400 forintért, masszázsfunkciót előre (371 500), finom tapintású Alcantara-tetőborítást (405 300). első ülésszellőztetést, kifinomult ajtóbehúzást (219 500) és így tovább. Széria az adaptív lengéscsillapítás és a légrugózás elöl-hátul amivel 120-nál egy centit csökken a hasmagasság a kisebb légellenállás érdekében, 35-ig viszont két centivel megemelhető az autó. Öt évre vagy 100 000 kilométerre kedvező csomagár 213 800 Ft a kötelező karbantartásokért. A javításokat tartalmazó repair inclusive is kedvező ellenértéket ad 695 300 forinttal öt évre vagy 200 000 kilométerre.