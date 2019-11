Mostantól az 1-es BMW is a MINI-modelleket hordozó UKL-technikára épül. Az Untere Klasse elnevezés örömteli őszinteséggel fejezi ki, hogy az X1, az X2, a 2-es egyterű és most már az 1-es is az alsó osztályba tartozik, szemben a magasabbra pozícionált BMW-kkel, a kétajtós 2-essel és a 3-as sorozattól kezdődően. A fő változás a keresztben beépített motorral kombinált első- vagy összkerékhajtás.

A négykerék-hajtású tesztautóban ennek csekély a jelentősége, de a csak elöl hajtó 1-es BMW-k fontos fejlesztése az i3s-ből átvett kipörgésgátló. Az ARB (Aktornahe Radschlupfbegrenzung) a beavatkozás helyéhez közeli keréktúlpörgés-korlátozásnak fordítható.

Mivel a kipörgésgátlás vezérlését nem a menetstabilizáló rendszerbe, hanem közvetlenül a motorirányító számítógépbe integrálta a gyár, pár ezredmásodperccel gyorsabbak a beavatkozások és eltekert kormánnyal nagy gázt adva a gyár szerint az 1-es nem válik (annyira) orrtolóvá, mint a többi elsőkerekes autó. A hipergyors teljesítmény-szabályozással a kormányon sem érezni, hogy a féltengelyek cibálnák a kormányt.

A 118d és a 120d motorja is duplaturbós, lépcsőzetes feltöltésű. A 190 lóerős dízelmotor csak négykerék-hajtással és automatikus sebességváltóval társítható. Legtöbbször a nyomaték az első kerekekre jut, ilyenek a kompakt autókban a hang-on hajtásrendszerek, de szükség esetén villámgyorsan 50:50 arányú erőeloszlásra áll át az xDrive.

Automatából kétféle van, a háromhengeresek hétfokozatú, duplakuplungos váltót kínálnak, a négyhengeres motorokhoz (118d, 120d, M135i) nyolcfokozatú, hidrodinamikus nyomatékváltós automata rendelhető. A hatfokozatú kézi váltót a szintén kétliteres és négyhengeres 118d-hez lehet kapni valamint a háromhengeres 118i vagy a 116d készül vele.

Konnektoros hibridet vagy elektromos verziót a BMW még be sem harangozott az F40-ből. Ez ma szokatlan, de nem meglepő. Az i3 nagyon újszerű, izgalmas technikájú elektromos autó volt, amivel a prémiummárkák közül a BMW elsőként követte a tömeggyártókat a modern kori villanyautók közé, csak pénzt nem hozott. De az elektromos MINI Cooper S E és a konnektorról tölthető akkus 225xe igazolja, hogy a technika kiadja a zöld rendszámos 1-est is, ha lenne rá igény.

Vezetőtámogató rendszerekből különösen gazdag a felhozatal, még a tolatóasszisztens is rendelhető az X5-ből. Ez eltárolja a 35 km/óránál nem nagyobb sebességgel előrefelé megtett utak kormánymozdulatait, majd ezt egy legfeljebb 50 méteres szakaszon megcsinálja visszafelé, míg a vezető a gázt és a féket nyomja. Megfelelő okostelefonnal (Android 8.0 és felfelé, Samsung Galaxy) az ajtók NFC-kapcsolattal nyithatók.

Mindössze 50 700 forint az adaptív lengéscsillapítás felára, nem pénz érte. Comfort és Sport állása van, ami bőven elég is. Az autót elvileg a súlycsökkentés is agilisabbá teszi, többek között a motorházfedél és az ötödik ajtó alumíniumra cserélésével 30 kg a megtakarítás a gyári adatok szerint.

Mivel odalett a hátsókerék-hajtás, az autó fordulékonysága is romlott valamelyest. A balra 11,4, jobbra 11,5 méteres fordulókör-átmérő fél méterrel több egy A3 vagy az A-osztály térigényénél. Kiemelendő viszont, hogy az Audi és a Mercedes gyakorlatával szemben az összes 1-es független hátsó kerékfelfüggesztést kap.