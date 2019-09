Miután zsebre tettem az X5-ös forgalmiját, nagyjából nettó 15 perc alatt beállítottam magamra az ezer irányba mozgó komfortüléseket, aztán finomhangoltam további 3 perc alatt és újra elmentettem a memóriába. Kicsit taperoltam a műszerfalat, aztán bosszankodtam, hogy miért kellett a váltó mellé rakni az indítógombot. Némi pakolás után délben jutottam el arra a pontra, hogy a BMW vesével a horvátországi Split felé nézett az autópályán.

Ezt, mármint az autópályázást szinte magától tudja az X5. A jogi felelősséget magamra vállalva a vaskos kormányon tartottam a kezeim – máskülönben sárgán villogna, ha nem tenném -, de a sávtartó és az adaptív tempomat, valamint a táblafelismerő közös munkája (Co-Pilot) a feladatok nagyobbik részét lehozta kisebb korrekciókkal.

Közben a fedélzeten nyugtató csend van (akusztikus üvegezés), dögönyöznek a bőrkanapék, ringat a légrugó, az ablakon túl meg suhannak el a fák és a pihenők. Szóval valamivel jobb, mint otthon, a nappali legkényelmesebb foteljében. Következő héten, egy Budapest-Ingolstadt járat alkalmával derült ki, hogy nagyjából 200-as tempóig van meg ez az éteri krémesség. Két kiló felett az elefántfül méretű tükrök tövénél kezd susogni egy picit a szél. Hogy érezd: na, végre haladunk!

Amikor nagy tempóval tolja maga előtt a levegőt ez a háznyi holmokfelület, akkor az X5 étvágya is látványosan megváltozik, a korábbi 8,3 liter könyékéről inkább a 9,8 felé kezd el növekedni. Egyébként városban is 10 liter környékén iszik a 265 ló. Országúton krúzolva olykor beérte 6,3 literrel is, ami elképesztő.

Négy lufin andalgó 2,2 tonnával szerpentinen vidámságot keresni butaságnak tűnhet, de a Porsche Cayenne már megmutatta, hogy a kéttonnás lövegtoronyból is lehet gokart. Közel olyan mesterien csinálja ezt a BMW X5 is. Sport mód, légrugó földön kúszó állásba, kipörgésgátló MDM módba és a hajómotorosan felmorajló 620 Nm már tolja is a nappalit.

Nagyon tetszett a kormányzás! Az X5 legalább egy mérettel érződik kisebbnek, amikor szerpentinen át kell sietnie. Néha olyan kéjesen terheltünk egyik kanyarról a másikra, hogy most is belepirulok. Bár döbbenetesen stabil, mint egy korinthoszi oszlop, azért nem hagynám ki a képletből a bitang módon lassító M Sport-fékeket sem. Szórakoztató, hogy a technika képes erre ekkora méretben, de a fizika bajszát csak kellő tisztelettel cibáljuk.