Ferry Porsche már 1989-ben megmondta, hogy a Porsche emblémás terepjárót az emberek venni fogják. Pedig akkor még valószínűleg nem is sejtette, hogy a vállalatot épp egy aszfaltra szánt szabadidő-autó, a 2002-ben megjelent első Cayenne húzza majd ki a gödörből. Töretlen a sikere a sportautó ruhába öltöztetett közel ötméteres behemótnak, melyen három generáció alatt első pillantásra szinte semmi nem változott, pedig nem csak a részletek, hanem az alapok is megújultak. A Q7-essel és a Bentaygával is osztozik az MLB platformon.

Minden jellegzetes Porsche-elemet felvonultat az izmosan gömbölyödő formaterv. Bár többszörösen nagyítottak minden megszokott részletet, a Cayenne valahogy élőben sem tűnik olyan hatalmasnak, mint amekkora valójában. Ott vannak például az orrán teljes szélességben húzódó légbeömlők, melyek közül mindnek funkciója van, elvégre hűtőlevegőből bőven van igény a motortérben. Hogy a rengeteg nyílás ne csapja agyon az aerodinamikát, ezért aktívan nyíló és csukódó lamellák kaptak helyet a ritka osztatú rácsok mögött.

4926 mm hosszú, 1983 mm széles, 1673 mm magas, tengelytávja pedig 2895 mm

Rafinált vonalakkal azt is elérték, hogy optikailag a gépháztető síkja fölé magasodjanak a sárvédőívek és ezzel együtt a fényszórók is. A Cayenne-en minden világítótest teljes mértékben LED-es, az elsők ráadásul 84 diódából állnak és a kamera alapján osztogatják megfelelő helyre a fotonokat. Persze ebben is megvan a versenyautók X alakban leragasztott buráira emlékeztető nappali menetfény. Ennél már csak a hátsó lámpák szakadatlan vörös csíkjai menőbbek.

Amennyiben valaki a Cayenne-felismerő játékban szeretne szép eredményeket elérni, annak nagyon figyelnie kell, mert alig pár részlet különbözteti meg a Turbo-t az S-től. Mákszemnyivel nagyobbak a nyílások az orrán és a vízszintes LED-szalagból is kettő jutott a lökhárítóba. Ha nem figyel Turbo felirat a faron, akkor a szögletes kipufogóvégek és a rafinált hátsó szárny buktatja le az 550 lovas modellt.