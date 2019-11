Fekete bőrkötésben nem annyira jó hangulatú az X5-ös hangárnyi utastere, de a minőségérzet így is nagyon patent. Az embert jó anyagok veszik körbe, szépen illesztve és gondosan megvarrva, ezért aztán kellemes is utazni benne. Elképesztően kényelmesek a végtelen irányba állítható komfortülések, jó ráfogni a finom bőrös, vastag M-es kormányra, mint mindig.

Ha már digitális lett az óracsoport, akkor nem ártana szabadabban konfigurálhatóvá tenni. Nem mindenki szeretné nézegetni az egymással szembe kalimpáló mutatókat. A szélvédőre vetítő kijelzővel együtt viszont rengeteg információt tud a vezető elé önteni.

Elegáns megoldás a klíma apró kijelzője a szellőzők között és az alatta sorakozó kapcsolók, amikkel a legfontosabb funkciók elérhetőek. A finomhangoláshoz pedig ott a menü gomb és a hatalmas érintőkijelző. Az ülés mellett fűtött a könyöklő és az ajtópanel is, meg persze a kormány. Télen imádni fogjuk mindet, az biztos.

Hozott pár újdonságot a konnektorról tölthető hibrid hajtás, ezért valamivel mélyebbre lehet túrni a menüben. Hatótávot, töltési pontokat lehet nézegetni meg energiafelhasználással kapcsolatos grafikonokat. Ha úgy gondoljuk, hogy okosabbak vagyunk, mint egy csapat német mérnök, akkor az energia menedzselésébe is bele lehet szólni. Talán nem kéne, de a lehetőség adott. A hibrid és elektromos módok azért gyorsan elérhető gombokat is kaptak, ott vannak a váltó körül.

150 literrel lett kisebb a csomagtartó, de még így is maradt 500 literes. Szinte fáj ilyen szépen kárpitozott térbe hajigálni a töltőkábelt, de az igazán pedáns X5-gazdik a padló alatti helyre hajtogathatják be a kramancokat. Itt elfér egyébként a csomagtér rolója is, ha szükség volna az 1,7 köbméteres raktérre.