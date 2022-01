Tavaly frissítésen esett át a Volkswagen legnagyobb modellje, a Touareg. Ez hozott külső és belső változtatásokat is és a hajtásláncok is átrendeződtek. Mi most a legmorcosabb kivitellel barátkoztunk, aminek újak a lökhárítói, téli gumijait is 21 colos felnikre húzták, ám a legszembetűnőbb mégis, hogy akkora arca van, mint nagyon kevés modellnek. Pechjére a Touareg R mindenképp fekete csomaggal készül, amitől az ábrázata annyira elsötétül, hogy a markáns jegyek teljesen láthatatlanná válnak.

462 bánatos lóerő – Volkswagen Touareg R 1 /25 5d_m5092 Sötét arccal érkezik meg a belső sávban a Touareg R, alig vehető ki, hol van a hűtőmaszkja 2 /25 5d_m5097 10 centis úton mozog a futómű magassága, automatikusan állítja, de gombnyomásra is ültethető, emelhető 3 /25 5d_m5103 Ennyire alacsonyra csak magas autopálya tempónál engedi agát 4 /25 5d_m5106 Jók az arányai, a formák és élek is izgalmas futnak 5 /25 5d_m5108 Tele van szenzorral az eleje, még éjjellátó hőkamerát is szereltek bele 6 /25 5d_m5109 Nem sikerült egyenesen feltenni az eHybrid feliratot 7 /25 5d_m5112 R, mint a legsportosabb Volkswagenek 8 /25 5d_m5116 Torsen központi differenciálműves összkerékhajtása van, terepen is hatékony lehet 9 /25 5d_m5119 Talán a Touareg legszebb részlete a hátsó lámpa és környéke, OLED lapokból állegészen másként világít, mint a sima ledesek 10 /25 5d_m5120 Elektromosan nyílik a csomagtérajtó, láblendítésre is 11 /25 5d_m5124 Mindenfelé elszórták rajta az R logókat 12 /25 5d_m5127 47 kilométert tud menni elektromosan WLTP szerint, 32 volt a legtöbb, amit sikerült 13 /25 5d_m5129 Ledes, kitakargatósak az első fényszórói 14 /25 5d_m5131 KEttős keresztlengőkaros futóműve van elöl, légrugós és jó úton nagyon stabil, az úthibákon sajnos szétesik a stabilitás 15 /25 5d_m5582 Kommersz utastér, unalomig ismert formák, nem kiemelkedően jó anyaghasználat, óriási kijelzők 16 /25 5d_m5585 12 colos a digitális műszeregység, változtatható a nézet 17 /25 5d_m5586 15 colos, kicsit befordított a középső kijelző, minden menüpontja túlzóan nagy, több infó nincs rajta, mint egy kisebb kijelzőn 18 /25 5d_m5587 Tekerős a menetmódválasztó, befolyásolja a motort, a váltót, az összkerékhajtást és a futóművet 19 /25 5d_m5589 Kézzel is állítjható a futómű magassága, a legalacsonyabb és legmagasabb pontban csak bizonyos sebességig képes haladni 20 /25 5d_m5591 Inkább kényelmes, mint jó tartásúak az R-es sportülések, a bőr minősége is csak átlagos 21 /25 5d_m5592 Sok a zongoralakk, de segít a helyzeten az alumínium betét 22 /25 5d_m5593 Óriási a hely hátul, itt is két külön klíma zóna van, a hangulatvilágítás is szerepel hátul 23 /25 5d_m5594 Ülésfűtés és külön klíma jár a hátul ülőknek 24 /25 5d_m5595 Tágas a csomagtér, magas a padló 25 /25 5d_m5596 3,0 literes turbós benzinmotor a hajtás szíve, 136 lóerős villanymotort raktak hozzá nyolcfokozatú váltóval és Torsen difis összkerékhajtással

Karakteres marad ugyanakkor a nappali menetfény, ami nagyon hasonló a Passatéhoz és az új, kétdimenziós embléma is. Pedig a Touareg arca alapvetően érdekes azzal, hogy a hűtőmaszk rácsai a ledes fényszórókon is folytatódnak, de a fekete mindent visz alapon a vásárlók ezt a csomagot alapból megkapják, ez most a népszerű. Kétségtelen, hogy így mindenképpen világít rajta a zöld rendszám, ami szintén divatos kiegészítő manapság a Touareg baráti körében.

Apró R emblémák díszítik a 4878 milliméter hosszú, 1984 milliméter széles és 1717 milliméter magas karosszériát. A dizájn egyébként izgalmasnak is mondható, olyan a Touareg fazonja, mintha egy nagyranőtt kompakt lenne, a feneke széles, a hátsó lámpái nagyon audisak és összességében hátulra szorult belé a legtöbb jó ízlés. Innen lehetne szépnek is nevezni, ha az eHybrid feliratot sikerült volna vízszintesen felragasztani. Dönteni kellett, a csomagtér aljához, vagy a lámpához igazítják, előbbi nyert. Nagy kár.