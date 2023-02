Látványosan átdolgozott fényszóróiról könnyen felismerhető lesz az idén áprilistól forgalomba kerülő, megújult BMW X5. A lámpatestek szemmel láthatóan keskenyebbek lettek, körvonaluk 35 mm-rel keskenyebb. A nyíl alakú nappali fény egyben irányjelzőként is szolgál.

Sportosabbra szabta legnépszerűbb modelljét a BMW 1 /96 Fotó megosztása: 2 /96 Fotó megosztása: 3 /96 Fotó megosztása: 5 /96 Fotó megosztása: 6 /96 Fotó megosztása: 7 /96 Fotó megosztása: 9 /96 Fotó megosztása: 10 /96 Fotó megosztása: 11 /96 Fotó megosztása: 13 /96 Fotó megosztása: 14 /96 Fotó megosztása: 15 /96 Fotó megosztása: 17 /96 Fotó megosztása: 18 /96 Fotó megosztása: 19 /96 Fotó megosztása: 21 /96 Fotó megosztása: 22 /96 Fotó megosztása: 23 /96 Fotó megosztása: 25 /96 Fotó megosztása: 26 /96 Fotó megosztása: 27 /96 Fotó megosztása: 29 /96 Fotó megosztása: 30 /96 Fotó megosztása: 31 /96 Fotó megosztása: 33 /96 Fotó megosztása: 34 /96 Fotó megosztása: 35 /96 Fotó megosztása: 37 /96 Fotó megosztása: 38 /96 Fotó megosztása: 39 /96 Fotó megosztása: 41 /96 Fotó megosztása: 42 /96 Fotó megosztása: 43 /96 Fotó megosztása: 45 /96 Fotó megosztása: 46 /96 Fotó megosztása: 47 /96 Fotó megosztása: 49 /96 Fotó megosztása: 50 /96 Fotó megosztása: 51 /96 Fotó megosztása: 53 /96 Fotó megosztása: 54 /96 Fotó megosztása: 55 /96 Fotó megosztása: 57 /96 Fotó megosztása: 58 /96 Fotó megosztása: 59 /96 Fotó megosztása: 61 /96 Fotó megosztása: 62 /96 Fotó megosztása: 63 /96 BMW X5 xDrive50e - 5. generációs plug-in hibrid hajtáslánc BMW X5 xDrive50e - 5. generációs plug-in hibrid hajtáslánc Fotó megosztása: 65 /96 BMW X5 xDrive50e - 5. generációs plug-in hibrid hajtáslánc BMW X5 xDrive50e - 5. generációs plug-in hibrid hajtáslánc Fotó megosztása: 66 /96 xDrive40i soros hathengeres benzinmotor xDrive40i soros hathengeres benzinmotor Fotó megosztása: 67 /96 M60i xDrive V8-as benzinmotor M60i xDrive V8-as benzinmotor Fotó megosztása: 69 /96 xDrive30d soros hathengeres dízelmotor xDrive30d soros hathengeres dízelmotor Fotó megosztása: 70 /96 A plug-in hibrid hajtáslánc nyolcfokozatú automata váltója, integrált villanymotorral (kék) és elő-áttétellel (piros) A plug-in hibrid hajtáslánc nyolcfokozatú automata váltója, integrált villanymotorral (kék) és elő-áttétellel (piros) Fotó megosztása: 71 /96 Fotó megosztása: 73 /96 Fotó megosztása: 74 /96 Fotó megosztása: 75 /96 Fotó megosztása: 77 /96 Fotó megosztása: 78 /96 Fotó megosztása: 79 /96 Fotó megosztása: 81 /96 Fotó megosztása: 82 /96 Fotó megosztása: 83 /96 Fotó megosztása: 85 /96 Fotó megosztása: 86 /96 Fotó megosztása: 87 /96 Fotó megosztása: 89 /96 Fotó megosztása: 90 /96 Fotó megosztása: 91 /96 Fotó megosztása: 93 /96 Fotó megosztása: 94 /96 Fotó megosztása: 95 /96 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Különböző technológiákat alkalmazó vakításgátló, adaptív fényszórók rendelhetők az autóhoz, ha pedig hathengeres motorral vásároljuk meg az X5-öst, kérhetünk hozzá hűtőmaszk-világítást is. A légfüggönyök belépőnyílásai, illetve az alsó légbeömlők különleges hatású krómozást kaptak, a szélső nyílások háromszögletűek. Oldalt alumíniumdekorral kiemelt légfüggöny-réseken át távozik a levegő, hátul az immár szokásos optikai szálas zárófényekkel találkozunk.

Ahogy az X5-ösnél mostantól alapértelmezett az xLine dizájncsomag, a BMW X6 ezentúl kizárólag M Sport csomaggal érhető el. Ez nyolcszögletű motívumokat és fekete alsó lökhárítót hoz magával; az első kötény plasztikus kidolgozást kapott. A megvilágított hűtőmaszk továbbra is opció a hathengeres motorokhoz. Egyedi oldalsó szoknyák és hátsó lökhárítóbetét, valamint új, trapéz alakú kipufogóvégek zárják a megjelenést.

Az M Sport csomag különleges kivitelt kap mindkét modell csúcsverziójánál, azaz az M60i xDrive konfigurációnál. A hűtőmaszk itt dupla rácsozású, rajta M logót helyeznek el; a külső tükörházak és a hátsó légterelő fényes fekete kivitelűek, a kipufogó kétszer kettes elrendezésű. Mindkét modellnél újdonság az M Sport Pro csomag: ez matt fekete hűtőmaszkkeretet, fekete krómkivitelű kipufogóvégeket, piros nyerges M Sport fékrendszert, M Sport kipufogókat (alapfelszerelés a V8-as modelleken, de nem rendelhető a plug-in hibridhez), továbbá M biztonsági öveket ad.

A modellfrissítés keretében a színválaszték is bővül. A BMW X5 M60i xDrive palettájának exkluzív újdonsága az M Marina Bay metálkék, míg a BMW X6 M60i xDrive M Isle of Man metálzöld fényben is kérhető. További négy metálszín (ebből három szürke), valamint mintegy 40 BMW Individual különleges árnyalat került fel a kínálatba.

A közös, ívelt üvegpanel alá rendezett digitális műszeregység (12,3 colos képátlóval) és multimédiás monitor (14,9 colos) szintén idei újdonság a modellpárosban. A fizikai kezelőszervek többségét kiváltotta az érintőképernyő, a műszerfalat szintetikus bőr és ívelt fa borítja, és itt is megjelenik a megvilágított műszerfalbetét, amely egyben a típusjelzést is megjeleníti az utastérben. Új a váltókar; a padlókonzolon érintésérzékeny tapifelületet alakítottak ki.

Az alapkivitelű sportüléseket ugyanaz a Sensafin anyag borítja, mint a műszerfalat. Kérhetők komfortülések, valamint több lépcsőben emelkedő minőségű, valódi bőrkárpitozás. A szellőztetett, masszírozós ülések opciójáról sem kell lemondani. További kényelmi extraként fűtött kormánykerék, ajtópanel és könyöklő, valamint hűthető és fűthető első pohártartók is rendelhetők.

Feláras a nyitható panoráma-napfénytető, de rendelhető LED-betétes üvegpanel is az utastér fölé, amely a csillagos égbolt illúziójával ajándékozza meg az utasokat. A zenei élményről 16 hangszórós Harman-Kardon vagy 20 hangszórós Bowers & Wilkins audiorendszer gondoskodik; az utóbbi a tetőben elhelyezett hangforrásokkal kelt térhatású hangzást.

Elöl három, hátul négy USB-töltőaljzatot kapnak az utasok, és az X5 / X6 fedélzetén is megjelenik az a rögzítőrendszer, amely az első ülések hátoldalán kialakított csatlakozókkal, valamint az ezekbe beilleszthető, változatos tartókkal és konzolokkal gondoskodik a hátsó utasok szórakozási, tárolási igényeiről.

Mindkét modellcsalád rendelhető sorhatos benzin- és dízelmotorokkal, valamint V8-as benzinessel. Az új generációs erőforrásokhoz szintén új fejlesztésű, nyolcfokozatú Steptronic Sport sebességváltó kapcsolódik, amely rajtautomatikával, valamint intenzív, rövid gyorsításokra optimalizált kapcsolási funkcióval szórakoztat.

Alapértelmezett a hátsó tengelyt előnyben részesítő összkerékhajtás, valamint újdonságként a 48 V-os mild hibrid rendszer. Ennek villanymotorja 12 lóerővel és 200 Nm-rel segíti – sőt, kis sebességnél akár teljes mértékben ki is váltja ­– a belső égésű motort.

Az M60i modellek a 4.4 V8 legújabb generációs fejlesztését kapták meg, szintén mild hibrid támogatással. A csúcsteljesítmény 530 LE, a maximális forgatónyomaték 750 Nm; az X5 és az X6 M60i xDrive egyformán 4,3 másodperc alatt gyorsul 0-100 km/órára.

Az xDrive40i új generációs soros hathengeres erőforrása a korábbi 333 helyett 380 lóerőt présel ki magából, a nyomatéki csúcs 450-ról 520-ra emelkedett, amit a 48 V-os mild hibrid rendszer villanymotorja átmenetileg 540-re tud feltornázni. Így mindkét karosszériaváltozatnak elég 5,4 másodperc ahhoz, hogy álló helyzetből elérjék a 100 km/órát. A hathengeres motor vadonatúj Valvetronic szelepvezérlést kapott.

A BMW-nél sincs vége a dízelkorszaknak. Az xDrive30d modellek soros hathengeres motorja a korábbi alumínium helyett acéldugattyúkat kapott, és megújították a közös nyomócsöves befecskendező-rendszert. A 298 lóerős csúcsteljesítmény és a 670 Nm maximális forgatónyomaték 6,1 másodperces 0-100 km/óra gyorsulásban manifesztálódik.

Sportosabbra szabta legnépszerűbb modelljét a BMW 1 /8 BMW X5 xDrive50e - 5. generációs plug-in hibrid hajtáslánc BMW X5 xDrive50e - 5. generációs plug-in hibrid hajtáslánc Fotó megosztása: 2 /8 BMW X5 xDrive50e - 5. generációs plug-in hibrid hajtáslánc BMW X5 xDrive50e - 5. generációs plug-in hibrid hajtáslánc Fotó megosztása: 3 /8 xDrive40i soros hathengeres benzinmotor xDrive40i soros hathengeres benzinmotor Fotó megosztása: 5 /8 M60i xDrive V8-as benzinmotor M60i xDrive V8-as benzinmotor Fotó megosztása: 6 /8 xDrive30d soros hathengeres dízelmotor xDrive30d soros hathengeres dízelmotor Fotó megosztása: 7 /8 A plug-in hibrid hajtáslánc nyolcfokozatú automata váltója, integrált villanymotorral (kék) és elő-áttétellel (piros) A plug-in hibrid hajtáslánc nyolcfokozatú automata váltója, integrált villanymotorral (kék) és elő-áttétellel (piros) Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Mélyrehatóan átdolgozták a BMW X5 xDrive50e plug-in hibrid hajtásláncát. A hathengeres benzinmotor a korábbi 286 helyett 313 lóerős, a nyolcfokozatú váltóműbe integrált villanymotor az előd 83 kW-ja helyett 145 kW (113 helyett 197 LE) csúcsteljesítményre képes. A rendszerteljesítmény 394 lóerőről büszke 490 lóerőre emelkedett; a kombinált nyomatéki csúcs 700 Nm, pont 100-zal több, mint tavaly.

Ezen túlmenően a villanymotor áttéttel csatlakozik a váltóműhöz, ami megnöveli a bemenő nyomatékot. Mindennek köszönhetően a BMW X5 xDrive50e elindulás után 4,8 másodperccel már 100 km/órával roboghat. A rendszert a korábbinál csaknem negyedével nagyobb kapacitású, 25,7 kWh-s akkucsomag szolgálja ki. A váltóáramú töltési teljesítmény 7,4 kW-ra nőtt, a WLTP-szabvány szerinti elektromos hatótávolság 94-110 kilométer.

A futómű alapvető konstrukciója nem változott, viszont a belső égésű motorok mild hibrid rendszere, illetve a feljavított alapfelszereltség miatt megváltoztak a tömegviszonyok, amit feszesebb első és hátsó kanyarstabilizátorokkal kompenzáltak a mérnökök. Felár nélküli az adaptív lengéscsillapítás, opciós az automata szintszabályozású légrugózás.

Utóbbi 138 km/óra sebességnél 10, 200 km/óra felett pedig 20 mm-rel ülteti le az autót, míg terepen 20 vagy 40 mm-rel megemelhető a hasmagasság. Akár mobiltelefonról, kívülről aktiválható a csomagok be- és kirakodását segítő parkolóállás, ami csak álló helyzetben használható, 40 mm-es ültetést jelent. Ez a légrugó a hathengeres modelleken M Sport differenciálművel és Offroad csomaggal is társítható; utóbbi laza felületen segíti az előrejutást.

A kormányművet áthangolták, a V8-asokon alapértelmezett összkerékkormányzás felárért kérhető a hathengeres motorokhoz. Ennél is többet kínál az eddig felsorolt összes okosságot aktív kanyarstabilizátorokkal megtoldó M Professional felfüggesztés, ami a plug-in hibrid kivételével bármely új modellévi X5-öshöz vagy X6-oshoz kérhető. Az X5 19-22, az X6 20-22 colos keréktárcsákkal kérhető, az M60i modelleket gyárilag 21 colos kerekekkel szerelik.

A vezetőtámogató funkciók köre jelentősen kibővült. Az X5 és az X6 a legváltozatosabb helyzetekben képes észlelni a veszélyt és elkerülni az ütközést, előzés után automatikusan visszatér az eredeti sávba, felismeri a közlekedési lámpákat, automatikusan betartja a sebességkorlátozásokat (ha szeretnénk), míg az aktív navigációs rendszer épp csak feleslegessé nem teszi a vezetőt. Észak-Amerikában ezen a határon is átlép a BMW: a helyi jogszabályok ugyanis lehetővé teszik, hogy a kormánykereket elengedve (de mindvégig készenlétben maradva) adja át a vezetést az autónak a sofőr.

A parkoló automata a többi jármű mellett immár a felfestéseket és a járdaszegélyt is észleli, ezzel pontosabbá teszi a manőverezést. A nyomvonal automatikus visszakövetésére – azaz a parkolóhelyről történő önálló kiállásra – a szériakivitelű 50 méter helyett már akár 200 méteres hosszon képesek az autók, továbbá okostelefonról távvezérelhető is a parkolási manőver. Sőt, a BMW X5 és X6 akár egészen bonyolult, előre- és hátramenet közötti váltásokkal is járó útvonalat képes önállóan bejárni, legfeljebb 600 méteres hosszon.

A digitális tudást természetes ritmusú beszédfelismerés, kiterjesztett valóságú kijelzők, az intelligens kulcs közeledésére aktiválódó, köszöntő fényjáték, illetve a multimédiás monitoron megjeleníthető videostreaming-tartalmak (pl. Bundesliga-összefoglalók) teszik teljessé. A plug-in hibrid modell navigációs rendszere Európa-szintű tájékoztatást nyújt a töltőpontokról, illetve az olyan zónákról, ahová csak emissziómentes üzemben hajthatunk be.

A kulcsot okostelefonos applikációval helyettesíthetjük, a parkolási díjakat magától befizeti az autó (egyelőre csak német nyelvterületeken, de még idén más európai országokban is). Az autó integrált eSIM-kártyája nemcsak fedélzeti wifit, de a szoftverek vezeték nélküli frissítését is támogatja.