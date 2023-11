Néha a duplakuplungos automatával darabosak voltak az elindulások a stop-start fázisok után, de a kényelmen javít az önindító-generátor a motor lágy újraindításával. Ezen kívül nyomatékával könnyít az autó gyorsításán, segít az áram-visszatermelésben gázelvételkor illetve fékezéskor, és javítja a motor hatásfokát a terhelés fokozásával.

Ez úgy működik, hogy a generátor áramot termeltet a motorral, ami javít a részterhelésen forgó motor hatásfokán. Az alapjárati motorleállítás fázisait az autó nagyon hosszúra tudja nyújtani, néha hosszabbra is kellemesnél. Az ilyenkor hajtás nélkül maradó klímakompresszor miatt egy idő után párás melegben telik az idő az utasoknak. Kellemetlenség az is, amikor a kamera fekvőrendőrként azonosítja az úthibákat és óva int ettől.

Alapáron 20-as felnik járnak az autóhoz és kétszéles helyett 275/50 ZR20 a gumiméret körbe, amivel 12,3 méter a fordulókör átmérője. A 22-es kerekekkel még ennél is több lehet. Más Mercedesek megmutatják parkoláskor és városban vezetve, mit ér az összkerék-kormányzás. Inkább az autó 2 méter feletti szélessége terhes, nagyvárosban, badacsonyi utcákon és országúton is.

Ennek az autónak minden alapvonása ellenkezik a sportos vezetéssel, épp ezért értékelendő a fejlesztők állhatatossága, akik igen messzire jutottak a fizika megerőszakolásában. A légrugós futóműben bevetett hightech a széles gumikkal váratlan kanyarsebességeket tesz lehetővé.

Rokonszenves az autóban a Yokohama gumiabroncs gyári első szerelésként. A sportos gumikban utazó japán márkától az Advan Sport V107-est kapta a testes aszfaltterepjáró. A sokféle üzemmód közül a sima sportot én eleve kihagynám, Sport+ban rögtön az történik, aminek kell. A havas beállításokkal az autó fájóan szedáltan viselkedik, az Individualra összeprogramozhatod kedvenc beállításaidat, a Comfort pedig jó a mindennapokra.

Kanyargós úton a magas, széles és nehéz autó még ezzel a műszaki arzenállal sem ad abban az értelemben vehető vezetési élményt, amit egy hasonló dimenziókkal bíró E-osztály tudna, pedig a kormányerők jól passzolnak az üzemmódokhoz. Az örömök inkább a hajtásláncból és a hangból fakarnak.

Egyrészt arcpirító kilövésre képes a GLE 53 AMG. Ekkora testet csak kíméletlen erő tud 5,0 mp alatt 100-ra gyorsítani. A rajtokkal sokkal többet ad, mint az emlékeimben elemi erejűként megőrzött repülőgépek felszállás előtt, ami nem hasonlít a mostani komótos nekirugaszkodásokra. Vagy ennyivel ütősebbek lettek a feltöltött motorú és a rajtprogramos autók, mindenesetre a mai felszállások gyorsulásélményénél sokkal jobb padlógáznál a GLE 53 AMG-ban ülni.

Annál is inkább, mert kapunk hozzá csatazajt, a kipufogóhang nem sokkal marad el a velőtrázó V8-tól. Lelkesen üvölt a sorhat a keresztdobos, négy csőben végződő kipufogórendszeren át, az eddigi 520 helyett 560 Nm-rel hajt a 9 fokozatú AMG Speedshift TCT-váltóba ennek tényleg megvan a varázsa. A Comfort üzemmódban néha álmos kapcsolások Sportban eltűnnek, a váltó felélénkül, gyorsan és jó találati aránnyal cseréli az áttételeket.

Bár nehéz megunni, de a veretés nem sokáig kompatibilis az utasaid tűrőképességével. Ha nem egyedül vagy, előbb-utóbb a GLE megcsillogtatja kvalitásait utazóautóként.

Van mit szeretni benne a nagyon jól beállítható és kiválóan tartó multikontúr-ülésekkel, valamint a hátul is kettős oldalüvegezést adó, 594 360 forintos zaj-, hő- és UV-sugárzás-szűrő üvegezéssel. A rugózási komfort is nagyon profi hangolásról tanúskodik, pedig a légrugózás sem lesz per definitionem kényelmesebb egy jól hangolt acélrugós futóműnél. Még a legsportosabb állásban is kényelmes a rugózás, egyedül a fekvőrendőrök tolnak ki vele, ezeken botlábbal jutott túl a tesztautó.

Fontos kényeztetési funkció jut a hifinek is. Ezúttal nem volt olyan szerencsém, hogy Csordás Balázs, a Mercedes-importőr audiofil műszaki oktatója finomítsa a személyes hangzásprofilt a tesztautóban, mint az EQS SUV átadásakor, de a Burmester-audiorendszer hangzása olyan érték amiért önmagában érdemes ezt a márkát választani.

Éjjel vezetve automatikus állásban a Multibeam-LED-fényszórók kitesznek magukért. A lámpánként 84-84 LED variálásával a GLE Coupé tompítja a távfény kévéjéből a szembe jövőket vagy előttünk haladókat zavaró sávokat és körbelövi a többi közlekedőt a fényárral. A rendszer térképadatok használatával képes előre bevilágítani a következő kanyarba, nem csak a kormány mozgásához igazítja a fénykévét. A táblákat és a többi fényvisszaverő felületet automatikusan árnyékoló adaptív távfény áldás éjjel vezetve.

Parádés a szélvédőre vetített kijelző is, nagyon informatív, az üzemmódokhoz igazodva többféle nézete van és a grafikája, leolvashatósága is illik az autó szédületes árához.