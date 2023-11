Konkurenseitől eltérő utat választott az Audi, amikor valamivel a többiek után – a BMW már 2007-ben bemutatta az X6-ost, és a Mercedes GLE is három évvel megelőzte a Q8-ast a maga – végre ők is beálltak a sorba a saját terepkupéjukkal. Leginkább abban különbözik a német prémium szentháromság két tagjától az Audi, hogy külsőre nem egy csapott hátuljú, irgalmatlan nagy, de láthatóan belül, főleg hátul rettentően szűk valamivel jelentek meg, hanem egy a méretéhez képest is harmonikus megjelenésű autóval. Ami nem csak jól néz ki, hanem a belseje is élhető méretű, elrendezésű. Karosszériájának hossza 4,99 méter, szélessége 1,99 magassága pedig 1,71, tengelytávja 2,99 méter.

De nézzük, milyen különbségek segítenek majd megkülönböztetni az új Q8-ast a régitől, mert a méretek, és a forma is változatlan maradt. Viszont elöl hátul új lökhárítót kapott az autó, valamivel komorabb lett a hűtőmaszk is, a márkaembléma már belesimul a környezetébe, és átalakult a lámpatest is.

Bár minden Audi Q8-as LED fényszóróval érkezik a vevőkhöz, nem mind egyforma, tudásban és megjelenésben is vannak különbségek köztük. A legegyszerűbb a Standard, amit a Matrix követ, a csúcsot pedig a különböző animációk vetítésére is alkalmas HD Matrix jelenti. Hátsóból is van standard LED-es, és OLED-es változat is, és a kipufogók formája is változott.

Ez a videó megmutatja, mit is tud az új csodalámpa a Q8-ban:

a videó a hirdetés után indul

Modellfrissítésnél persze kellenek új színek is, amelyek a jelenlegi fekete, ezüst hangsúlyos világban kifejezetten üdítőek, a fantázianevük Sakhir Gold, Ascari Blue, és Chili Red, magyarul homokszínű – ez tényleg olyan, mintha valami sivatagi hadművelethez keverték volna ki – és van kék, illetve piros is, mindkettő egész izgalmas árnyalatú. A másik kötelező elem az új stílusú felni, ilyet is kapott ötöt a nagy Audi, egyet 21, hármat 22 és megint egyet 23 colos méretben. Magukban ezek óriási felnik, de a Q8 alatt teljesen normál méretűnek tűnnek.

Az új felnik között van magyar vonatkozású is, az alábbi kép közepén lévő 22 colos felni magyar dizájner, Dániel Tünde munkája. Ha Q8-as vásárlást fontolgatsz, szerintem érdemes ezt a keréktárcsát választani alá. Pláne, hogy most már el is tudod mesélni a szomszédnak, hogy miért döntöttél emellett.

Ennyit változott a Q8-as szemből nézve: