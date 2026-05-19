Halmozte az “élvezeteket” egy vasi fiatal, számol be a Police. hu. A rendőrség oldala szerint május 18-án 13 óra 15 perc körül egy Volvo-gyártmányú személygépkocsival közlekedett az akkor még ismeretlen sofőr a 86-os számú főúton Csorna felől Szilsárkány irányába. A 146-os kilométerszelvényhez érve – mivel feltehetően nem tartott kellő követési távolságot – az előtte haladó Volkswagen tehergépjárműnek ütközött.

A baleset során a tehergépkocsi az útról lesodródott, és egy fának ütközött, majd oldalára borulva állt meg. A vétlen sofőr súlyosan megsérült. A Volvo vezetője a járművet hátra hagyva gyalogosan menekült el a helyszínről. Az autóban a rendőrök egy vas vármegyei férfi fényképével ellátott iratot találtak.

Ugyanezen a napon a késő esti órákban a rendőrségre egy Szil községben történt betörésről érkezett bejelentés. Az elkövetőt a lakás tulajdonosai tetten érték, és a járőrök kiérkezéséig visszatartották. A rendőrök a vas vármegyei tettesről megállapították, hogy körözés hatálya alatt áll. Időközben kiderült, hogy ő okozta a kora délutáni, 86-os számú főúton történt közlekedési balesetet is. Az intézkedés során kollégáink a férfinél kábítószergyanús zöld növényi származékot találtak. Elfogták, előállítását követően drogtesztnek vetették alá, amely háromfajta drogra mutatott pozitív eredményt.

A fiatalembert a nyomozók őrizetbe vették, kezdeményezik letartóztatását. Az általa elkövetett bűncselekményeket a Csornai Rendőrkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja.