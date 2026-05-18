Délelőtt a nógrádi rendőrök jóvoltából már mutattunk egy, a gyorshajtást „kimaxoló” magyar autóst, ám a miskolci kollégáik még tovább emelték a tétet.

Május 15-én, azaz múlt pénteken Miskolcon, a Szentpéteri kapui útfelújításhoz kapcsolódóan kiépített terelésben a forgalom-ellenőrző alosztály járőrei egy kirívó sebességtúllépést rögzítettek: a járművezető a megengedett 40 km/h helyett 142 km/h-val közlekedett, ráadásul a biztonsági öv használatát is elmulasztotta.

A feljebb említett salgótarjáni porschés száguldó 468 zer Ft-os pénzbírságot és 8 büntetőpontot kapott, a miskolci „kollégája” ezt is felülmúlta: a sebességtúllépésért és az öv használatának elmulasztásáért 468 plusz 22 ezer, azaz összesen 488 000 Ft közigazgatási bírságot szabtak ki rá, emellwtt 8+3, vagyis 11 előéleti pontot írtak fel neki.